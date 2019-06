Fan van true-crime documentaires? Dan moet je The Confession Tapes echt zien

Heel Netflix al uitgekeken? We feel you. Gelukkig kwam de streamingdienst daarom met een tweede deel van The Confession Tapes. Een must-see voor fans van true-crime documentaires.

Heel deze reeks draait om mensen die een moord bekennen. Maar betekent dat ook meteen dat ze het gedaan hebben? Zoals je misschien al gezien hebt in When They See Us, is dat zeker niet altijd het geval.

Onschuldig

Want ook hier zet de politie de verdachten vaak uren onder druk om een bekentenis te ontlokken. Erg maar waar: vaak blijkt het nog te lukken ook. Deze documentaire volgt dan ook mensen die onschuldig beweren te zijn ondanks dat ze hebben toegegeven het gedaan te hebben. Zenuwslopend en daarom kneitergoed. Denk Making a Murderer 2.0.

Seizoen 2

De echte fans weten natuurlijk allang dat de serie het bekijken waard is en hebben het vorige seizoen dan ook in één ruk uitgekeken. Goed nieuws: het tweede deel staat nu ook op de streamingdienst. Heb je het nog niet gezien? Dan heb je meteen heel wat materiaal om te bingewatchen. Grote kans dat je na een aflevering al niet meer kunt stoppen.

Bron: Superguide | Beeld: iStock