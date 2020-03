Fan van ‘You’? Dan is de film ‘The Occupant’ ook een must-see

Wanneer je niet genoeg kan krijgen van You en The Stranger ook al helemaal gebinged hebt, dan komt Netflix gelukkig met een nieuwe stalker-parel. De thriller The Occupant zou net zo meeslepend zijn als deze series bij elkaar.

Lees ook:

In één keer ‘YOU’ seizoen 2 gebinged? Check dan deze stalkerseries

Net als in You en The Stranger is er nu ook weer een stalker aanwezig, genaamd Javier Munoz. Hij begint de familie dit in zijn voormalige huis woont meer en meer in de gaten te houden.

The Occupant

Hoewel Javier eerst een succesvolle reclameman was, kan hij nu het appartement waarin hij met zijn gezin woonde niet meer betalen. Verkopen is de enige optie, maar wanneer hij zich beseft dat hij nog de sleutels heeft van zijn voormalige flat, raakt hij nogal geobsedeerd met de huidige bewoners.

Evil stalker

En ja, ook hij slaat hierin door wanneer hij vastbesloten wordt om het leven terug te krijgen dat hij verloren is. De reclameman zet alles op alles om terug te kunnen keren. Maar zijn motieven worden schrijnender en de situatie steeds spannender. Kortom, een film waarbij je continue op het puntje van je stoel zit. We moeten nog héél even geduld hebben, maar vanaf 25 maart staat The Occupant op Netflix. Bekijk hier alvast de bloedstollende eerste beelden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Tyla | Beeld: Netflix