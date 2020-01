Joe uit You blijft natuurlijk je favoriete stalker. Daar over gesproken: waarom voelen we zo met ‘m mee terwijl-ie meerdere mensen heeft vermoord? Toch kan het zijn dat je in een zwart gat bent gevallen na het einde van seizoen 2 en daarom komt Netflix met The Stranger.

Het verhaal van The Stranger? Familieman Adam krijgt bezoek van een onbekend persoon die een nogal schokkend geheim uit de doeken doet over zijn vrouw. Hij zet alles op alles om de waarheid te achterhalen, maar dit heeft verstrekkende gevolgen…

The Stranger

Net zoals You is ook deze serie gebaseerd op een boek. Want wist je dat er oorspronkelijk een heel ander einde was voor Joe dan nu op Netflix? De inspiratie voor The Stranger komt van de best-selling thriller van Harlan Coben, verschenen in 2015.

Hoofdrollen

De hoofdrollen zijn weggelegd voor Richard Armitage (The Hobbit) en Hannah John-Kame (Ant-Man and the Wasp). Benieuwd geworden? De serie zal vanaf 30 januari te zien zijn op Netflix, dus je hoeft niet lang meer te wachten! De pet hebben de beide stalkers in ieder geval al gemeen. Nee, Joe, je bent niet onzichtbaar door een hoofddeksel op te zetten.

