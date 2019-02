Fan van ‘You’? Dan is deze serie misschien wat voor jou

Heb je ‘You’ ook in één ruk uitgekeken en weet je niet zo goed wat nu? Dan is deze serie op Netflix écht iets voor jou. Dirty John gaat namelijk ook over een sociopaat, die ook nog eens een grote manipulator blijkt te zijn. Klinkt goed, euh, fout toch?

John is geen Joe, dat geven we toe. Toch doet de serie daarom zeker niet onder voor onze favoriet. Dirty John is gebaseerd op een podcast van een verslaggever van de Los Angeles Times. Het waargebeurde, maar bizarre verhaal draait om John Meehan, ook wel Dirty John genoemd.

Leugenaar

Debra Newell komt via een datingsite in aanraking met John Meehan. Ze is meteen tot over haar oren verliefd op de beste man. De wolf in schaapskleren is namelijk niet alleen razend knappe anesthesist, maar alles waar ze ooit van droomde. Toch vertrouwen de dochters van Debra hem voor geen cent. Ze gaan op onderzoek uit en ontdekken dat John alles bij elkaar blijkt te liegen. Maar Meehan laat zich niet zo makkelijk aan de kant zetten… Spannend!

Bron: Fem-Fem | Beeld: Still uit trailer