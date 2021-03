Foutje, bedankt: fans ontdekken 3 opvallende fouten in ‘Bridgerton’

Tijden met weinig afleiding en een avondklok vragen om uit de hand gelopen Netflixgedrag. De kans is groot dat je sommige series uit pure ellende gewoon voor een tweede keer kijkt. En dan kunnen bepaalde dingen ineens opvallen, die je anders niet zou zien. Brigerton-fans ontdekten dan ook een paar fouten in de serie.

Het is een typisch gevalletje van als je het eenmaal gezien hebt, je het niet meer níet kunt zien. Maar ondanks de ietwat verminderde geloofwaardigheid van de serie is kijken naar mr. Bridgerton aka Jonathan Bailey, geen straf.

Gele strepen op de weg

De serie speelt zich af in de Middeleeuwen, in een tijd waarin men voortgereden werd in rijtuigen. De wegen waren niet geasfalteerd maar bestonden voor een groot deel nog uit hobbelige stenen. Wegmarkering? Dat was een woord waar nog niet over gesproken werd destijds, en toch spotten fans in de serie gele strepen op de weg bij Bath’s Royal Crescent. Oeps.

Really enjoying Bridgerton, but with the technology available to film makers these days, a yellow line? pic.twitter.com/Ah4rljsfKn — West End Fan (@WestEndFan1) January 11, 2021

Pitloze druiven

Toegegeven, je hebt grote fouten (denk: een beker van Starbucks die pontificaal in een shot van Game of Thrones stond) en kleine fouten die haast geen fout te noemen zijn. Toch vallen fans massaal over het feit dat de druiven in Bridgerton pitloos zijn. Want ja, in de Middeleeuwen werden die natuurlijk écht nog niet verkocht.

Primark in beeld

Terwijl ook vrouwen uit eerdere tijdperken dol waren op mode, schoonheid en verzorging, gingen ze toch echt nog niet massaal een middagje winkelen bij een goedkope budgetketen zoals we anno 2021 wel doen (pre corona, that is). Dergelijke ketens bestonden in 1813 nog niet eens. De makers hebben het zo goed mogelijk proberen te verdoezelen, en toch is in sommige beelden het grote Primark-gebouw bij Castle Howard in Yorkshire te zien. Ai, ai, ai.

the primark poster in question pic.twitter.com/H6EZRdramn — Jordan (@JORDANLEWlS) January 5, 2021