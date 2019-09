Fans, opgelet! Bekijk nu de trailer van ‘Penoza: The Final Chapter’

Het wachten wordt beloond! Want, hoewel Penoza: The Final Chapter pas 28 november te zien is in de bioscoop, kunnen we onszelf nu al lekker maken. Zojuist is de trailer verschenen van de film.

Drugskoningin Carmen van Walraven zit ondergedoken in Canada en leidt daar een anoniem leven. Ze houdt zich overal buiten, totdat er op een avond een collega lastiggevallen wordt en Carmen niet anders kan dan haar te hulp schieten. Uit zelfverdediging vermoordt ze de dader, wordt opgepakt en uitgeleverd aan Nederland.

Emotionele rollercoaster

Terwijl haar kinderen in shock zijn dat hun moeder nog leeft, zijn er ook wat mensen die nog een rekening met Carmen hebben openstaan. Iedereen wordt weer meegesleurd in een emotionele rollercoaster waarbij de problemen zich in rap tempo opstapelen. Carmen zal nu definitief moeten afrekenen met haar verleden om haar familie te redden.

De film draait vanaf 28 november dit jaar in de Nederlandse bioscopen. Bekijk de trailer hieronder:

