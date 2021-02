Fans willen dat Justin Timberlake excuses aan Britney Spears aanbiedt

De kans is groot dat Justin Timberlake niet had verwacht dat zijn relatie met Britney Spears hem twintig jaar na dato nog steeds zou achtervolgen. Na het zien van de documentaire ‘Framing Britney Spears’ vinden fans het echter niet meer dan terecht dan dat Justin zijn excuses (alsnog) aanbiedt.

In de documentaire is onder meer te zien hoe Britney Spears zichzelf moet verdedigen na geruchten over vreemdgaan. In archiefbeelden van een interview met Diane Sawyer is te zien hoe de journalist op beschuldigende toon ‘what did you do?’ vraagt aan de popster en haar zo bijna aan het huilen maakt. Het is dezelfde beschuldigende toon die ex Justin Timberlake aanslaat in zijn nummer ‘Cry me a river’. In de videoclip is te zien hoe een blonde vrouw die nogal veel op zijn ex lijkt, Justin bedriegt.

Als maagd het huwelijk in

Dan is er ook nog een audiotape waarop Justin bevestigend lacht wanneer de interview vraagt of hij en Britney met elkaar naar bed zijn geweest. Een gevoelig onderwerp omdat Britney vasthield aan het feit dat ze als maagd het huwelijk in wilde. Terwijl Brit het op dat moment al moeilijk heeft met de pers, lijkt haar vriend geen probleem te hebben met loslippig zijn over hun privéleven.

‘Misogyn gedrag’

Hoewel ‘Free Britney’ een hoop tongen losmaakt, hult Justin zich in stilzwijgen. Dat lijken fans niet langer te pikken. Ze overspoelen zijn Instagramaccount met #freebritney en comments waarin ze eisen dat hij zijn excuses aanbiedt. ‘Iedereen is haar een excuus verschuldigd, inclusief jij’, schrijft iemand. ‘Timberlake heeft een geschiedenis van misogyn gedrag terwijl hij reclame probeert te maken voor zichzelf: hoe hij Britney publiekelijk behandelt, zijn gedrag tegenover Janet Jackson tijdens de Super Bowl… Zijn corpsballenhumor in ‘Saturday Night Live’. Hij is misschien getalenteerd, maar dat maakt hem nog geen goede vent’, schrijft een kritische Britney-fan.

Britney-fans verwijten Justin dat hij de break-up te pas en te onpas ter sprake brengt om relevant te blijven. Kamp Timberlake claimt daarentegen dat dit verhaal is opgegraven voor controverse en hij niets te maken heeft met de publieke perceptie van Britney. In de tussentijd is het wachten op wat J.T. hier zelf over te zeggen heeft.

Bron: Bustle | Beeld: Getty