Fantastisch: HEMA sluit homohuwelijk tussen mensen die in eigen land niet mogen trouwen

De Pride in Amsterdam gaat bijna van start en dat betekent dat het in ons land barst van de regenboogkleurige initiatieven. Ook HEMA komt met een geweldige actie op de proppen: de winkelketen gaat drie homohuwelijken sluiten.

Stap voor stap gaat het de goede kant op met de legalisering van het homohuwelijk. Zo staat Cuba op het punt toe te staan dat mensen met dezelfde sekse kunnen trouwen, en heeft ook de Tsjechische regering zich positief over het onderwerp uitgesproken. Toch zijn er helaas nog steeds veel landen waar het homohuwelijk verre van geaccepteerd is.

#hemahuwelijk

Om de liefde tussen twee mensen van hetzelfde geslacht te vieren is HEMA een geweldige actie gestart. Op 1 augustus sluit de winkelketen symbolisch drie #hemahuwelijken voor homokoppels die in hun eigen land niet mogen trouwen. Bloemen, bruidstaart, ringen en trouwkostuums: HEMA regelt alles. Hiermee wil het bedrijf laten zien dat het vieren en bezegelen van de liefde voor iedereen mogelijk moet zijn. Amen.

Save the date: HEMA zet op 1 augustus tijdens de Pride Amsterdam drie Europese stellen, die in hun eigen land niet mogen trouwen, in het huwelijksbootje. Lees er alles over op https://t.co/DxyD3XXJ2z en houd onze social kanalen in de gaten. pic.twitter.com/5fZy7QyI1a — HEMA (@HEMA) 24 juli 2018

Regenboogtompoucen

Dat is overigens niet het enige wat de winkelketen doet in teken van de Pride. Zo zullen er van 28 juli tot en met 5 augustus limited edition-tompoucen in regenboogkleuren in de schappen liggen. Deze zijn te koop in alle Amsterdamse HEMA-winkels en online te bestellen via hema.nl/pride. De opbrengst gaat naar het COC, een organisatie die zich inzet voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Way to go!

