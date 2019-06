Nog meer Teen Mom-drama: Farrah niet welkom op reünie

Het drama bij Teen Mom lijkt oneindig. Niet alleen werd Jenelle uit de show gezet en verloor ze deels de voogdij, ook Farrah Abraham is absoluut geen lieverdje. Deze laatste tienermoeder hoeft dan ook niet aan te schuiven in het reünieseizoen van het programma.

Farrah werd immers al vervangen door Cheyenne Floyd en ze veroorzaakte zóveel drama, dat ze van de zender ook echt niet hoeft komen aan te kakken bij het tienjarig jubileum. Waarom Abraham precies de serie moest verlaten, is nog steeds een beetje onduidelijk. Toch lijkt de voornaamste reden dat de brunette een ‘carrière’ wilde maken in de porno-industrie.

Geen steun

Andere Teen Moms waren daar ab-so-luut niet happy mee en weigerden mee te werken als Farrah toch op de buis kwam. MTV gaven dan ook aan om deze nieuwe passie niet te steunen en de afspraak kwam dat Abraham niet meer zou verschijnen in dergelijke pikante filmpjes. Maar Farrah zou Farrah niet zijn als ze daar behoorlijk wat schijt aan had en het tóch gewoon deed. Volgens haar waren de webcam-filmpjes die online waren gekomen dan ook niet te vergelijken met het andere materiaal.

No more drama

Maar dat was niet de enige oorzaak van haar vertrek. Zoals we ook wel hebben kunnen zien, is Farrah nu niet bepaald de makkelijkste om mee samen te werken. Het gevolg? Volgens geruchten keer op keer ruzie met de crew. De realityster zelf ziet haar vertrek wat anders. Zij verklaarde op Facebook: ‘Viacom nam afscheid van mij, omdat ik, als een zakenmagnaat, me gedraag als een volwassene en deelneem in volwassen situaties en activiteiten die anderen gratis doen.’ Farrah vervolgt: ‘Ik ben er trots op dat een zender mij niet onder druk kan zetten en financiële mogelijkheden van me kan afpakken. Trots dat ik een gezond en veilig seksleven promoot, maar ook preventie van tienerzwangerschappen en zoveel meer, terwijl ik ook verschillende bedrijven run.’

Missen

Toch mist Farrah de show heel erg, zo vertelde ze aan Radar Online. ‘Ik sta niet achter de lage kijkcijfers en dat mensen besluiten ermee te stoppen, dus als ik terugkom, moet het een positieve wending hebben. Ik hoop dat het weer goedkomt. Als ze me ooit nodig hebben, weten ze me te vinden.’ Komt er dan tóch nog een return of Farrah?

Bron: Boulevard | Beeld: ANP