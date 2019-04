Handig: Fashionchick komt met easypeasy tool om je eigen stijl écht te vinden

De ene dag zijn de strakke silhouetten van Victoria Beckham je voorbeeld, de andere dag zweer je bij bohemian rushes á la Patty Brard. Soms ga je voor all black, dan weer zijn felle kleuren je way to go. Hoe je jouw stijl moet omschrijven? Geen idee. Gelukkig helpt Fashionchick je nu een handje.

Fashionchick Stijlmeter

Na veel geknutsel en met de nodige algoritmes lanceren de vrouwen achter Fashionchick met trots hun gloednieuwe stijlmeter. Deze test – leuk vormgegeven met inspiratie foto’s van celebrities en outfits voor verschillende gelegenheden – helpt je bij het ontdekken van je eigen stijl. En zeg nou eerlijk, dat komt altijd wel handig van pas, toch?

Own your style

De Fashionchick Stijlmeter is in het leven geroepen om vrouwen van alle leeftijden te helpen bij het ontdekken, ontwikkelen en ownen van hun eigen stijl. Want, zo legt Fashionchick uit, ‘we zijn er heus niet alleen voor de hippe, jonge chickies.’ Om ervoor te zorgen dat alle vrouwen zich welkom voelen, heeft Fashionchick haar platform eens goed onder de loep genomen. Met als resultaat dus de stijltest, die je hier kunt doen. Dus, wat is jóuw stijl?

