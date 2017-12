Van toiletpapierlippen tot feather brows: de raarste beautytrends van 2017 op een rijtje

Ook op beautygebied stonden we afgelopen jaar niet stil. Vooral onze wenkbrauwen kregen trend na trend te verduren, en of we daar zo blij mee moesten zijn… Bekijk de tien raarste beautytrends van 2017 en oordeel zelf.

1. Feather brows

De Finse make-up artist Stella Sironen plaatste een kiekje van haar zogenaamde feather brows op Instagram als grap, maar haar volgers vatten dit behoorlijk serieus op en een trend leek geboren. Feather brows creëer je heel simpel door het kammen van je wenkbrauwen in de vorm van een veer. Een beetje wenkbrauwgel erin en klaar is Kees.

Een bericht gedeeld door Stella Sironen (@stella.s.makeup) op 10 Apr 2017 om 10:44 PDT

2. Toiletpapierlippen

De combinatie van toiletpapier en make-up klinkt onbegrijpelijk en ook niet heel fashionable. Maar make-up artist Greta Agazzi denkt daar blijkbaar anders over, want ze maakte met toiletpapier de meest bijzondere creaties op de lippen van haar modellen.

Een bericht gedeeld door Greta Agazzi (@greta_ag) op 30 Jun 2017 om 2:29 PDT

3. Glittertong

Deze trend werd afgelopen jaar per ongeluk ‘ontdekt’ door beautyvlogger en visagist Jacinta Vukovic. Zij wilde haar lippen versieren met glitter, toen er per ongeluk ook wat op haar tong terecht kwam. ‘Waarom niet?’ moet ze gedacht hebben en ze bepoederde haar tong met glitter. Waarom kunnen wij niet verklaren, maar het werd direct opgepikt en een nieuwe trend werd geboren.

Een bericht gedeeld door Jacinta Vuković 💋 Melbourne (@jacintavukovic) op 15 Aug 2017 om 5:20 PDT

4. Highlight je oren

We gebruiken allemaal weleens een highlighter om het accent te leggen op onze jukbeenderen, op onze cupidoboog of net onder onze wenkbrauwen. Bloggers en make-up artists op Instagram ontdekt afgelopen jaar nog een plek waar highlighter goed tot haar recht komt: op je oren. En wat blijkt? Je kunt highlighter zowel aan de binnen- als buitenkant van je oor smeren, en ook op de tragus en oorlel.

Een bericht gedeeld door AMANDA ROSE PICCOLO (@makeupby.amandarose) op 31 Jul 2017 om 11:55 PDT

5. Gevlochten wenkbrauwen

Bij deze hype lijkt het alsof de wenkbrauwen ingevlochten zijn. ‘Lijkt’ ja, want zoals wel meer op het internet, is deze trend hartstikke nep. Tja, het zal inderdaad een behoorlijke klus zijn om de korte haartjes van je wenkbrauwen in te vlechten – als dat überhaupt al mogelijk is – maar om ‘m dan te faken met Photoshop…

Een bericht gedeeld door Eros (@erosmua) op 2 Sep 2017 om 3:16 PDT

6. Hair marbling

De echte durfals onder ons hebben waarschijnlijk hun haar weleens in een gek kleurtje geverfd. Met hair marbling ga je een stapje verder en wordt je haar zo geverfd dat de kleuren in elkaar overlopen. Net als bij echt marmer zit er geen strak patroon in, maar loopt het gewoon zoals het loopt.

Een bericht gedeeld door AshFortis Va Beach Hairstylist (@xostylistxo) op 6 Jun 2017 om 3:14 PDT

7. Squiggly brows

Toen vlogger Promise Tamang een foto van iemand zag met gephotoshopte zigzagwenkbrauwen, besloot ze het op zichzelf uit te proberen. Promise plakte haar wenkbrauwhaartjes met lijm in dezelfde richting, om vervolgens met concealer de golfvorm te maken. Een nieuwe trend was geboren en onder de hashtags #waveeyebrows en #squigglybrows verschenen foto’s van talloze make-upliefhebbers die de trend ook toejuichen.

Een bericht gedeeld door Promise Tamang (@promisetamang) op 21 Aug 2017 om 2:41 PDT

8. Wavy lips

Nadat de squiggly brows van vlogger Promise Tamang viral gingen, volgden veel Instagrammers haar voorbeeld. Maar niet alleen in de vorm van golvende wenkbrauwen, ook de lippen werden onder handen genomen. Resultaat: een glamourous versie van een clownsmond.

Een bericht gedeeld door Reporte Venezuela (@rvinforma) op 23 Okt 2017 om 12:25 PDT

9. Prikkeldraadwenkbrauwen

Wenkbrauwen waren een ding in 2017, maar dit is overduidelijk de minst gezellige wenkbrauwtrend: prikkeldraadwenkbrauwen. Deze trend – ook wel barbed wire brows genoemd – creëer je door de haartjes in zigzagbewegingen naar boven en beneden te kammen en vervolgens te stylen met wenkbrauwgel. Je wenkbrauwen lijken hierdoor inderdaad op prikkeldraad en zien er behoorlijk heftig uit.

Een bericht gedeeld door Jean x Foxx Artistry (@jeanxfoxx) op 20 Apr 2017 om 1:20 PDT

10. Fluwelen lippen

Als gevolg van de velvet-trend, verscheen dit jaar ook de fluwelen lip. Make-up artist Jessica Ferrelli plakt niet alleen stukjes fluweel op haar lippen, maar voegt soms ook nog gekleurde steentjes toe. Wat kunnen we zeggen: creatief is het in ieder geval wél.

Een bericht gedeeld door Jessica Ferrelli (@jessica_ferrelli) op 29 Jun 2017 om 6:44 PDT

