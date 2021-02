Lucky shot: februari wordt de beste maand voor deze sterrenbeelden

Het is natuurlijk de maand van de liefde, maar deze sterrenbeelden hebben ook nog eens het geluk aan hun zijde in februari. Dus mocht je nog wilde plannen hebben: doen! Wie weet wat er nog op je pad komt…

Sterrenbeelden februari

Het mag dan misschien ook een intense maand worden, maar februari zal zeker niet teleurstellen als je Tweelingen, Weegschaal, Waterman of Vissen bent. Sterker nog, deze sterrenbeelden gaan een hele goede tijd tegemoet. Misschien toch maar een keer dat staatslot kopen.

Tweelingen (21 mei t/m 21 juni)

Je zult deze maand het beste uit jezelf kunnen halen. Zit je een beetje in de knoop met wie je nu precies wilt zijn? Dan is dit het moment om na te denken over de dingen die je wilt bereiken. Denk aan het maken van een vision board om zo het leven te manifesteren dat je altijd al wilde. Ja, dat kost wat moeite en tijd, maar alleen zo kun je je dromen waarmaken.

Weegschaal (24 september t/m 23 oktober)

Hoewel februari een beetje overweldigend aan kan voelen, wordt het heus wel leuk, echt. Je ervaart een hoop creatieve en artistieke impulsen, waardoor je de schoonheid in alles ziet. Ook zul je deze maand de romantiek omarmen in je leven én zelfs verliefd kunnen worden. In een relatie? Dan kan de vonk juist opnieuw overspringen tussen jou en je partner. Wanneer je als single door het leven gaat, kan die prins(es) op het witte paard zomaar voorbijkomen.

Waterman (20 januari t/m 19 februari)

De druk is hoog, zeker omdat het het Waterman-seizoen is. Je realiseert je dat het tijd is om dingen serieuzer te gaan nemen dan ooit. Dus hop, gooi die slechte gewoontes de deur uit, want je hebt geen zin meer om maar wat te lanterfanten. Deze maand laat je de oude jij achter en leer je hoe je de nieuwe ik kunt omarmen. Zet wel door als het even moeilijk wordt, want niks komt natuurlijk zomaar aanwaaien. Je moet wel íets van moeite doen.

Vissen (20 februari t/m 20 maart)

De eerste helft van de maand staat voor jou voor herstel en hierin leer je de ‘echte jij’ kennen. Klinkt zweverig, is het niet. Je hebt gewoon wat tijd nodig om herinneringen en gebeurtenissen uit het verleden te verwerken. Anders blijven deze momenten maar ronddwalen in je hoofd. In de tweede helft van februari ben je op je best: good vibes only en je kunt er weer tegenaan.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Elite Daily | Beeld: Pexels