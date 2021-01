Gaan we in februari kunnen schaatsen? Kans op winterse kou steeds groter

De kans dat we stevig winters weer krijgen in februari wordt steeds groter. Een fenomeen boven de Noordpool kan er zomaar voor zorgen dat we komende maand op natuurijs kunnen schaatsen.

Een echte winter, gaan we dat nog meemaken dit jaar? Ja, misschien wel. Een splijtende polair vortex zorgt er mogelijk voor dat een uitstroom van koude lucht onze kant op komt. Dit bijzondere fenomeen zorgt er voor dat de zeer koude lucht boven de Noordpool is opgewarmd van -70 naar -20. Deze poel van lucht is nu gespleten, waardoor er een uitstroom van kou is ontstaan.

Geen definitieve voorspellingen

Deze uitstroom van kou komt mogelijk onze kant op. Als er in de komende week een hogedrukgebied ontstaat van Scandinavië tot Groenland, wordt het winterse weer onze kant opgeduwd. Er zijn nog geen definitieve voorspellingen – daar is het nog te vroeg voor -, maar steeds meer rekenmodellen wijzen in de richting van deze extreem koude scenario’s. Het is wel zeker dat het vanaf februari kouder wordt. Of het een zachte kou gaat zijn, of dik winters weer, is de vraag. Het mag dan nog wel ver weg zijn, wij trekken stiekem onze schaatsen alvast uit de kast.

Bron: De Telegraaf | Beeld: Unsplash/Paul Green