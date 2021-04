Feest: dit zijn de állerleukste oranje (rode) katten

Het is feest. Willem-Alexander en Máxima staan in het stralende middelpunt op deze Koningsdag. Maar laten we vooral ook even de oranje (rode) katten in het zonnetje zetten. Gewoon omdat het kan! (En omdat ze te leuk zijn)

Wellicht heb je er gisteren of eergisteren nog eentje gespot op de hoek: een rode kat. Maar wist je dat oranje (rode) poezen en katers eigenlijk best wel zeldzaam zijn? Ze komen véél minder vaak voor. Dit komt door de manier waarop rood genetisch doorgegeven wordt.

De oranje-tint, waarover we vaak ‘rood’ zeggen, wordt veroorzaakt door een dominante mutatie van het gen voor zwart pigment. Onder invloed van die mutatie verandert het pigment in een oranje-achtige kleur. Zo ontstaat dus een oranje kat. Aha!

Rode kat is vriendelijk

Er zijn dus ergens ideeën ontstaan dat de kleur van de kat iets zegt over zijn karakter. Een onderzoek aan de Universiteit van Californië bevestigt dit. Over de rode kat wordt gezegd dat hij vriendelijk is. Een ding is zeker: welk ras of welke kleur de kat dan ook is, eigengereid is ie hoe dan ook. Garfield bewijst dat maar mooi.