Feestje om te zien: Will Smith zingt ‘Prince Ali’ in nieuwe trailer van Aladdin

Over een dikke week is het zover: dan verschijnt de live action film van Aladdin in de Nederlandse bioscopen. Om de voorpret alvast feestelijk in te luiden, is er een clip online gegooid waarin we Will Smith als de geest het beroemde Prince Ali nummer zien zingen.

En die clip toont alles wat je mag verwachten bij een live action versie van Aladdin. Oosterse kostuums in felle kleuren, exotische danseressen gehuld in flamboyante veren, een prinselijke stoet vol blinkend goud en de smooth bewegingen van Will Smith.

Naast Will Smith als de geest zien we ook Aladdin zelf (gespeeld door Mena massoud), prinses Jasmine (gespeeld door Naomi Scott) en Dalia (gespeeld door Nasim Pedrad).

Wist je trouwens dat Will Smith deze rol – die hem op het lijf geschreven lijkt – in eerste instantie wilde weigeren? Hij vond de vertolking van Robin Williams in de tekenfilmversie niet te overtreffen. ‘Wat voor mij de doorslag gaf, was de muziek. Ik was daar een beetje mee aan het spelen. Toen ik onder het nummer ‘Friend Like Me’ de beat van ‘Impeach the President’ plakte, een nummer van The Honeydrippers, voelde ik ‘m,’ vertelde hij eerder.

Bron: Disney, beeld: IMDB