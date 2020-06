Dít is waarom verleidster Felicia zo snel mogelijk weg wilde van Temptation Island

In de eerste afleveringen van ‘Temptation Island’ zagen we verleidster Felicia erg naar de voorgrond treden. Maar naarmate het programma voortduurde, trok ze zich steeds meer terug. En dat had alles te maken met haar enorme heimwee naar huis.

Dat vertelt ze in een nieuwe video van Youtube-ster Nick Eshuis.

Heimwee van Felicia

Aan Nick vertelt Felicia dat het verblijf in Thailand voor de verleiders en verleidsters nog een week langer duurt dan voor de koppels. Zij moeten een week eerder richting de villa komen om voorbereidingen te treffen. Dan worden de pikante foto’s en en sexy video’s opgenomen, die we in de tussenstukjes zien. Maar toen het programma dan echt van start ging, begon bij Felicia haar heimwee op te spelen. ‘In het begin was het niet heel heftig, maar het werd steeds erger. Ik was meer bezig met niet huilen en niet aan thuis denken dan dat ik me op mijn gemak voelde.’

Andere look

Ook doet Felicia een schokkende onthulling. Haar uiterlijk is na Temptation Island erg verandert en dat is niet zonder reden. ‘Ik heb een ontsteking van binnenuit en dat is op mijn ogen geslagen, net nadat ik terugkwam van Temptation. En ik kan dus eigenlijk al vanaf januari-februari niet goed zien. Daarom slik ik Prednison al heel lang. En ik krijg heel veel vragen van mensen van ‘ja, wat heb je met je gezicht gedaan? Heb je fillers in je wangen?’ Maar ik word gewoon dikker. Ik krijg zo’n Prednison-hoofd’, vertelt ze.

