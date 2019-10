Welkom bij hoofdstuk 9.427 van ‘Beschamende fouten door Donald Trump’. Dit keer betreft het een typisch gevalletje mansplaining en maakt de president een pijnlijke verspreking bij zijn felicitaties voor vrouwelijke astronauten.

Want mocht je het gemist hebben: vandaag is een belangrijke dag voor vrouwelijke ruimtevaarders. 21 oktober 2019 zal de boeken ingaan als de dag dat de eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling plaatsvindt. En we weten: waar vrouwen feestvieren, komt president Trump graag de sfeer verpesten. Zijn felicitaties voor vrouwelijke astronauten weet ‘ie weer goed te verpesten.

‘Eerste vrouw in de ruimte’

Tijdens een live call met astronauten Jessica Meir en Christina Koch feliciteerde Trump hen met ‘het uitvoeren van de eerste vrouwelijke ruimtewandeling ooit’.

En hoewel Meir en Koch vandaag absoluut geschiedenis schrijven met hun eerste volledig vrouwelijke ruimtewandeling, is geen van hen de eerste vrouw ter wereld die een ruimtewandeling maakt. Die eer ging in 1984 naar Svetlana Yevgenyevna Savitskaya toe. Sindsdien hebben 15 vrouwelijke astronauten haar voetstappen gevolgd.

Geen tijd

Maar goed, waarschijnlijk heeft Trump de briefing in slechts 20 seconden gelezen en zag hij alleen de woorden ‘eerst’, ‘vrouwelijk’ en ‘ruimtewandeling’. Why bother, right?

Meir wist de president vriendelijk te corrigeren en legde uit dat de gebeurtenis draait om ‘de eerste keer dat twee vrouwen samen tegelijkertijd in de ruimte wandelen’. Meir en Koch maken die wandeling, omdat ze een defecte stroomregelaar moeten repareren. Ook benadrukte Meir dat ze ‘niet te veel credits willen krijgen, omdat er genoeg vrouwelijke ruimtewandelaars voor hen zijn geweest.’

2017

Het is overigens niet de eerste keer dat Trump blundert bij vrouwelijke astronauten. In 2017 vroeg hij aan Peggy Whitson wanneer het mogelijk zou zijn om particulieren de ruimte in te sturen. Blijkbaar was Trump vergeten dat hij slechts een maand daarvoor een wet had aangenomen die dat precies uitstippelde. Whitson antwoordde toen vrij ad rem: ‘Well, zoals het precies staat vastgelegd in de door u aangenomen wet, zal dat ergens in 2030 zijn.’

Ach ja. Jessica en Christina, gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. En ehh, Trump, gefeliciteerd met het feit dat je niet bang bent om dezelfde fout twee keer te maken.