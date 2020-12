Had Love Island’s Feline nu wel óf niet een vriend tijdens het programma?

Remco bleek natuurlijk al een liefje thuis te hebben zitten tijdens Love Island, maar ook over Feline gingen de geruchten. Het was al snel klaar met Giuliano in Nederland, dus misschien had ze haar hart al verloren aan iemand anders. De brunette geeft nu zelf uitleg: had ze een vriend of niet?

Giuliano was er in ieder geval klaar mee en besloot tijdens de reünie flink uit de school te klappen. Volgens de Italiaanse casanova had Feline inderdaad iemand thuis die op haar wachtte. Maar volgens het model zelf zit dat toch iets anders.

Feline vriend

Feline verklaart: ‘Ik heb voor Love Island inderdaad met iemand gedatet, maar we hadden géén relatie.’ Ze deed naar eigen zeggen dus wel aan het programma mee om de ware liefde te vinden, máár: die heeft ze daar niet gevonden. ‘Ik heb mijn best gedaan, maar het zat er gewoon niet in.’

Contact

Pas na haar deelname kreeg ze weer contact met deze jongen. ‘Door alle roddels kwamen we weer in contact, hebben we gelachen om alle artikelen.’ De twee gingen verder met daten. ‘En nu zijn we weer samen. Dus thanks iedereen, jullie hebben ons weer samen gebracht en nu heb ik door Love Island toch nog de ware liefde gevonden. Omdat ik nu weet wat ik wil, en dat is Alvin.’

Raar verhaal

Toch blijft het verhaal van Feline er wel een met haken en ogen. Love Reality spot namelijk dat ze elkaar al voordat de show goed en wel begon, een hoop hartjes stuurden op Instagram. Ook zijn er foto’s te vinden waarbij ze samen in een vliegtuig zitten. In ieder geval, Feline heeft het liefdesgeluk weer gevonden. Of dat nu voor óf na Love Island pas was.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 🐾 F E L I N E | Life of Fel (@feline_lifeoffel)

Bron: Love Reality | Beeld: Instagram