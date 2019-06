Female power galore: dit is de trailer van de nieuwste Charlie’s Angels

Als je dacht alles gehad te hebben met de vrouwelijke sterrencast van Ocean’s 8, think again. In de categorie van vrouwelijke actiefilms moet het beste namelijk nog komen. Let maar op hoor, wij vrouwen zijn nog lang niet klaar met Hollywood. De nieuwste fantastic female film? Charlie’s Angels.

Hoewel we Cameron Diaz, Drew Barrymore en Lucy Liu voor altijd dankbaar zijn voor hun fenomenale prestaties als angels, is het nu toch echt tijd voor de volgende generatie engelen. Die eer gaat naar Kristen Stewart (zowaar blond en vrolijk!), Naomi Scott (je weet wel, Jasmine uit Aladdin) en de relatief onbekende Ella Balinska. Zij kruipen in de huid van sterke, venijnige en ietwat grappige lady spies.

Maar we moeten het zeker even hebben over de overige personages. De immer hilarische Elizabeth Banks (Effie uit The Hunger Games en Gail uit Pitch Perfect) speelt Bolsey. Maar óók Patrick Stewart speelt Bolsey dus dat belooft veel goeds. En om het helemaal af te toppen: Ariana Grande, Miley Cyrus en Lana del Rey zijn verantwoordelijk voor de muzikale ondertonen.

Charlie’s Angels draait vanaf november in de Nederlandse bioscopen.