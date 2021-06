Femke Halsema in College Tour: ‘Het is mevrouw Hoer voor jou’

Femke Halsema schoof gisteravond aan bij Twan Huys in College Tour. Kijkers zijn laaiend enthousiast over het optreden van de eerste vrouwelijke burgemeester van Amsterdam. ‘Wat een sterke vrouw’, klinken de reacties via social media.

Tijdens het interview met Twan Huys stelt ze zich enorm kwetsbaar op. Ze heeft het over de moeilijkheden die ze ervaart tijdens haar loopbaan, maar ook over mentale gezondheid en heftige gebeurtenissen uit het verleden.

Verschil tussen mannen en vrouwen

Halsema heeft het als burgemeester niet gemakkelijk. Ze heeft met veel commentaar, haat en nare berichtgeving te dealen. Daarnaast merkt ze ook nog eens het duidelijke verschil tussen mannen en vrouwen. Daarover zegt ze: ‘Ik ben in de loop van mijn loopbaan veel mannen tegengekomen waarvan ik dacht: als je een vrouw was geweest, had je alleen maar koffie mogen brengen.’

‘Mevrouw Hoer voor jou’

Ook vertelt ze dat het naroepen op straat, wat dus vaak voorkomt, haar niet in de koude kleren gaat zitten. Het liefst zou ze altijd reageren, maar dat mag niet van haar man. Twan haalt een voorbeeld aan waar hij Femke zag en hoorde dat ze werd nageroepen door twee jongens. Daarop vertelde de burgemeester: ‘Als ik voor hoer word uitgemaakt, dan zeg ik: ‘Het is mevrouw Hoer voor jou.”

Mentale gezondheid

Dat het haar niet in de koude kleren gaat zitten, blijkt ook wel als een van de studenten vraagt hoe ze voor haar eigen mentale gezondheid zorgt. ‘Met mensen praten helpt. Dat doe ik zelf ook en ik vind daar niets beschamends aan. Ik maak er alleen soms te weinig tijd voor.’

Volop lof

Twitter is dol op Femke Halsema na haar optreden bij College Tour.

Halsema in #collegetour: 'Ik ben in de loop van mijn loopbaan vaak mannen tegengekomen waarvan ik dacht: als je vrouw was geweest, dan had je alleen koffie mogen brengen.' Níce. — Marijke Drogt (@MarijkeD87) June 8, 2021

Openhartig, eerlijk en ontroerend interview met #femkehalsema over hoe je reageert op scheldende mannen, dat vrouwen harder moeten werken 😆opkomen voor je kinderen, belang van tolerantie en vrijzinnigheid, dus absolute #kijktip https://t.co/sRgXcBulVK — Harmke Oudenampsen | smartphone-video-expert (@HarmkeZIB) June 8, 2021

Ik was gisteren opnieuw erg onder de indruk van (burgemeester) Femke Halsema; het vuur, haar oprechtheid en wijsheid. #Terugkijktip #FemkeHalsema

Mooi om het samen met mijn geëngageerde 12-jarigen te kunnen bekijken, binnenkort mogen ze ‘Pluche’ van me lenen. #stukjeopvoeding 😉 https://t.co/7pcx6Hi9FL — Marije Karreman (@Mijmerij) June 9, 2021

Bron: Superguide | Beeld: BrunoPress