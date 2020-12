Ferdi doet boekje open over Prince Charming: ‘Natuurlijk zijn er weleens irritaties’

Prince Charming ging vorige week van start met een dubbele aflevering en daarin konden we al een beetje kennis maken met de mannen. Eén van de deelnemers is Ferdi Pool, die natuurlijk ook hoopt de stropdas, euh, het hart van de knappe Marvin te veroveren.

Aan Indebuurt verklapt Ferdi dat het toch wel spannend was en wat gek om zichzelf al eerder terug te zien. Maar het was gelukkig niet zo dat de kandidaten alle afleveringen pas ook voor het eerst vorige week onder ogen kregen. ‘Ik vond het meevallen, ik heb nergens spijt van.’

Ferdi Prince Charming

Maar wat vond hij nu eigenlijk van dé hoofdrolspeler van deze show: Prince Charming? ‘Ik vond hem direct een hele knappe jongen’, aldus Ferdi. ‘Wel grappig dat hij zei dat hij uit Limburg komt, want Groningen en Limburg liggen niet bepaald dichtbij elkaar.’ Toch hield dat hem niet tegen: Pool laat zich niet beperken tot een bepaalde plaats en is gewend om veel door het land te reizen.

Irritaties of niet?

Samen met elf andere mannen in een huis zitten kan natuurlijk voor heel wat drama zorgen. Toch ziet Ferdi dat anders. ‘Natuurlijk is het wennen om ineens met elf andere mannen in een villa te zitten en natuurlijk zijn er weleens irritaties, maar ik heb er goede vrienden aan overgehouden.’ Vooral met Diggy is hij close geworden en hem spreekt hij dan ook nog dagelijks. Is er dan misschien liefde opgebloeid tussen de twee heren? ‘Dát zie je in de serie!’, wil Ferdi alleen kwijt over het verloop van Prince Charming.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door FERDI | PRINCE CHARMING🤴🏼 (@ferdipool)

Bron: Love Reality | Beeld: RTL