Ferri Somogyi onthult geslacht van zijn tweeling met lief kiekje

Ferri Somogyi (47) weet het geslacht van de tweeling waar hij vader van gaat worden. De ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’-ster en zijn echtgenote krijgen twee jongetjes.

‘Véda krijgt 2 broertjes! Dat wordt lachen!’ plaatst Ferri bij een foto op Instagram. Het kiekje laat zijn dochtertje zien die een rits blauwe cupcakes aan het versieren is. Ook mama Noëlle deelt het mierzoete kiekje. ‘Blauwe ‘taatjes’ maken voor de twee jongetjes in mama’s buik’, schrijft ze erbij.

De tekst gaat verder onder de foto

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Ferri Somogyi (@ferrisomogyi)

Gezin Ferri Somogyi

In september 2018 werden Ferri en Noëlle de trotse ouders van hun eerste kindje, dochter Véda. Een paar maanden daarvoor – in juni om precies te zijn – stapten de twee in het geheim in het huwelijksbootje. De acteur heeft er nooit een geheim van gemaakt open te staan voor meer gezinsuitbreiding. ‘We hopen Véda nog wel een broertje of zusje te kunnen geven’, zei hij eerder. ‘Ik ga niet wachten tot mijn zeventigste of zo, dat wil ik mijn kind niet aandoen, dan gaat hun papa wel erg vroeg dood.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders