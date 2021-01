Ferry Doedens over zijn ’erotische carrière‘: ‘Ik verdien soms 30.000 euro per maand’

Dinsdag schoof Ferry Doedens (30) aan bij ‘Jinek’ om te praten over de bewogen paar maanden die hij achter de rug heeft. De acteur werd ontslagen bij ‘Goede Tijden Slechte Tijden’, koos er vervolgens voor geld te gaan verdienen door naaktbeelden van zichzelf te delen aan een selecte groep fans, wat tegen zijn wens in bekend werd bij het grote publiek.

Met zijn nieuwe carrière heeft hij nu overigens wel vrede en… het is een tijdelijk project.

Lekker maandsalaris

Ferry Doedens zit er ondanks zijn ontslag bij GTST en het gebrek aan nieuwe acteerklussen warmpjes bij deze winter. De acteur zegt immers soms zelfs 30.000 euro per maand te verdienen met met het publiceren van naaktfoto’s en -video’s op het platform OnlyFans. Dat vertelt hij aan Shownieuws. Abonnees betalen tien tot twintig euro per maand voor een ‘abonnement’ op een bepaalde gebruiker van het platform, Ferry in dit geval. Hij moet daarvan twintig procent afstaan aan OnlyFans.

‘Ik begin er lol in te krijgen’

Het uploaden van naaktmateriaal is volgens Doedens een hele pragmatische manier om tijdens de coronacrisis misgelopen inkomsten te compenseren. “Ik kan heel eerlijk vertellen dat het wel lekker loopt. Ik kom de coronatijd wel door. Ik moet zeggen dat ik er ook lol in begin te krijgen en steeds creatiever moet zijn. Voor mijn part doe ik het één of twee jaar.”

Niet anders dan Playboy

Ferry zegt verder heus te begrijpen dat er geschokt is gereageerd op zijn keuze om expliciete naaktbeelden van zichzelf te delen achter een betaalmuur. Volgens hem is het echter hetzelfde als ophef die vroeger ontstond rondom pikante reportages in bladen als Playboy.

Gevallen

Eerder deze week bracht Ferry ook een single uit over de roerige tijd waarin hij zich begeeft, Gevallen. In Gevallen zing ik over dat ik niet lekker in mijn vel heb gezeten. Het was vrij intens, een soort rollercoaster”, vertelt Ferry aan het AD. De ex-soapster voelde zich verloren en geeft toe dat hij hard is gevallen. Maar hij wil niet bij de pakken neer zitten. “Ik wil een positieve wending aan het verhaal geven. Er is zoveel gezegd en gedaan, maar ik wil laten zien dat ik méér ben dan OnlyFans.”

Bron: Flair| Beeld: ANP