Ferry Doedens twijfelt over Only Fans carrière

Twijfels over Only Fans account

Toch betekent dat niet dat de acteur er geen plezier meer in heeft, maar of hij in de toekomst nog steeds te vinden is op Only Fans, weet hij zo net nog niet. ‘In de documentaire [Socials, Seks & Centen van NPO 3, red.] zie je duidelijk dat ik het ook allemaal niet precies weet. Hoe lang wil ik zo’n account op Only Fans hebben, wil ik dit eigenlijk wel, ben ik iemand die past op Only Fans, waarom doe ik dit?’

‘Wat ben ik in vrédesnaam aan het doen?’

Ferry vervolgt: ‘In het programma zie je dat ik soms in halve paniek wakker word, omdat ik denk: wat ben ik in vrédesnaam aan het doen?’ Doedens weet inmiddels dat een rotdag er af en toe bij hoort en heeft gelukkig genoeg lieve mensen om zich heen om hem gerust te stellen. ‘Dat moet ik dan maar accepteren, omarmen en toelaten.’

Bron: Story | Beeld: BrunoPress