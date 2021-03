Op déze datum staat de Undercover-film ‘Ferry’ op Netflix

We hoeven niet lang meer te wachten voordat we ‘ons’ Ferry in actie kunnen zien. Netflix heeft namelijk met een kersverse trailer de releasedatum onthuld. En met deze beelden krijgen we óók wat meer nieuwe gezichten te zien.

Ferry (Frank Lammers) keert in de film namelijk terug naar Brabant en het weerzien met zijn familie is niet ál te hartelijk. ‘Zus ik was in de buurt. Voor zaken’, horen we het personage ongemakkelijk zeggen.

Ferry Netflix

En daarmee wordt dus ook meteen duidelijk dat Monic Hendrix de rol van Claudia zal gaan vertolken. Huub Stapel kruipt in de huid van hasjbaron Ralph Brink. Wanneer de bende bruut wordt overvallen, raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Alle sporen wijzen naar een groepje kampers in Brabant en aan Ferry de schone taak om de daders op te sporen.

Spannend

En dat het weer retespannend wordt, blijkt wel uit deze korte teaser. ‘Je laat je belazeren waar je bijstaat. Dat is slecht!’, wordt alweer geschreeuwd. ‘Ferry en ik hebben het voor je opgelost. Neem daar maar eens een voorbeeld aan. Anders kom je straks weer janken om geld.’

Releasedatum

Maar dan, het moment waar fans al maanden op wachten. De releasedatum. Vanaf 14 mei kunnen we Ferry gaan bewonderen op de streamingdienst. Nog ekkes wachten dus.

Brabant

In de film gaan we terug naar het jaar 2006, Amsterdam. Ferry is natuurlijk nog een stuk jonger, maar ook toen al werkzaam in de drugswereld. Hoewel hij geboren en getogen is in het zuiden van het land, ontvluchtte hij zijn geboortestreek jaren geleden. Het weerzien met zijn familie? Ongemakkelijk en stroef. Het leven op de camping? Weer even wennen. En de ontmoeting met Daniëlle? Veranderde alles. ‘Jongen, ik zal u zeggen: het was allemaal prima, fenomenaal. Kon niet beter. Totdat ik haar zag.’

