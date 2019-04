Te leuk: deze site stelt een festival samen op basis van jouw Spotify

Een festival met alléén maar jouw muziek? Daar kunnen we alleen maar van dromen. Toch weet deze website op basis van jouw Spotify precies wie de headliners zouden zijn.

Je kunt daarbij kiezen of je een festival aan de hand van de afgelopen maand wil, van zes maanden of gewoon van je muzieksmaak of all time. Op basis daarvan kiest het handige systeem jouw ultieme (zomerse) festival. En ja, dat is dus net zo goed als je zou willen. Of ja, persoonlijk komt vooral mijn slechte muzieksmaak naar boven.

Festival

Hoe werkt het? Je gaat naar de volgende site en geeft toegang tot jouw Spotify-account. Nog één klik en voilà: alle artiesten die normaal misschien nooit bij elkaar zouden komen staan ineens op jouw flyer. En ja, dan komen de Toppers ineens samen met Sam Smith. Het kan allemaal.

Beeld: iStock