Festivalkriebels? Tomorrowland komt gewoon bij je thuis dit jaar

Het leek er even op dat we deze zomer weer vrolijk, gevaccineerd en wel, festivalletjes konden pakken. Helaas lijkt het tóch niet zo snel door te kunnen gaan allemaal, maar daar hebben de podiumbouwers van Tomorrowland wat op gevonden.

Want als wij niet naar het festival kunnen, dan komt het festival toch gewoon naar óns toe? Dat is het briljante bedenksel van CEO Philip van den Langenbergh en Sales Director Filip Hendriks van decorbedrijf Phixion.

Bittere tijden

Niet klinkt ons op dit moment fijner in de oren dan dansen op de tunes van de grootste artiesten van de wereld op een grasveld, met een biertje in de hand. En vooral: omringd zijn door heel veel mensen en gezelligheid. Het is een jaar in coronatijd haast een ondenkbaar scenario geworden. Niet alleen voor de festivalgangers is dat zuur, want voor decorbouwers, dj’s en artiesten is het natuurlijk al helemaal afzien momenteel.

Thuisconcept

Philip en Filip van Phixion kwamen daarom met een briljant idee op de proppen: HoXper. Een ‘uniek out-of-the-box thuisconcept’, waarbij je huiskamer of tuintje door de decorbouwers zélf wordt omgetoverd tot een festivalterrein à la Tomorrowland.

Tomorrowland in je tuin

In vijf dagen staat je eigen festivaldecortje voor je klaar. ‘Dus jij nodigt vrijdagavond je vrienden uit voor een diner, maandagochtend beginnen we bij jou’, aldus Philip aan Vice. ‘Wat er dan staat, dat bepaal je in principe zelf, maar voor een minimalistisch interieur kun je beter iemand anders inhuren. ‘More is more, and less is a bore,’ aldus Filip.

