Ffe kort over ‘Bonnie & Clyde’ van Roxeanne Hazes

We moeten het even snel met je hebben over de nieuwe song van Roxeanne Hazes. Want pas als je haar stem & sound weer hoort, besef je weer hoe erg fijn deze meid kan zingen. Dus daarom brengen we graag bij je onder de aandacht: Bonnie & Clyde van Roxeanne Hazes.

Bonnie & Clyde

Bonnie & Clyde is namelijk niet zomaar een nummer, mocht je dat denken. Het is het eerste nummer van Rox na een bijzondere tijd; ze werd moeder, is verloofd en komt nu met muziek met een geheel nieuwe sound.

In een mini-documentaire over het nieuwe liedje legt ‘Dochter Dre’ uit waar het nummer op is gebaseerd. ‘Ik wilde eigenlijk een keer een liedje schrijven over de mooie kant van de liefde. Over het verliefd zijn, het alles-voor-elkaar-over-hebben gevoel.’

Rox zit namelijk in een goede fase van haar leven en ze hoopt dat gevoel over te brengen in het nummer. ‘Ik heb een stabiel leven, een mooi leven en dat wil ik overbrengen.’ Goed gelukt als je het ons vraagt, maar oordeel vooral zelf ;-).

Fleetwood Mac en The Weeknd in de mix

Máár, Bonnie & Clyde is op meer geïnspireerd. Roxeanne is groot fan van Fleetwood Mac – ‘van het typische synth geluid en Stevie Nicks’ – en ook die vibe wil ze graag met haar nieuwste nummer overbrengen. Daarnaast is ook Starboy van The Weeknd een grote inspiratie geweest, juist omdat ook dat nummer volgens Rox over de mooie kant van de liefde gaat. Maar wie zijn Bonnie & Clyde dan? Inderdaad, het criminele liefdeskoppel dat voor elkaar door het vuur ging. En juist dat vindt Roxeanne zo mooi: het gevoel van jij en ik tegen de rest van de wereld.

Tel daar fijne jaren 80 geluiden en figuranten als Jessie Maya, Jandino en Douwe Bob bij op en tada: dit nummer is ondergedompeld in een piekfijn sfeertje. Wij zijn fan.

Roxeanne en het verhaal achter Bonnie & Clyde: