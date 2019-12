Een pluim voor H&M: de modeketen zet vanaf nu fietskoeriers in om online bestellingen te bezorgen. De Zweedse modegigant introduceert deze mogelijkheid om de bezorging van pakketten op een duurzamere manier uit te kunnen voeren. En heel leuk: Nederland is het allereerste land waar H&M deze milieuvriendelijke leveringsoptie aan klanten aanbiedt.

Fietskoeriers voor online bestellingen

Voor de online shopping queens onder ons betekent dit dat je nu kunt kiezen voor de optie ‘green delivery’. Voor deze leveringsoptie werkt H&M samen met het netwerk van platform Fietskoeriers.nl en kunnen pakketjes in meer dan dertig steden in Nederland worden bezorgd.

De fietskoeriers bezorgen tussen 18.00 en 22.00 uur. Op dit tijdstip is de kans het grootst dat klanten thuis zijn om hun bestelling in ontvangst te nemen en zo kan 98% van de pakketten die worden bezorgd door fietskoeriers ook direct worden afgeleverd.

De nieuwe service is mogelijk voor klanten die levering op de volgende dag kiezen en is hetzelfde geprijsd als de reguliere levering op de volgende dag. Om de bestelling met een minimale CO2-uitstoot bij de klant te kunnen bezorgen, gebruikt Fietskoeriers.nl auto’s die rijden op 100% groengas om de pakketten van het distributiecentrum van H&M bij de fietskoeriers aan te leveren.

Fietsland Nederland

‘Duurzaamheid is een essentieel onderdeel binnen H&M en het bezorgen per fietskoerier past daar naadloos in. En waar zouden we deze service nu beter kunnen lanceren dan in ‘fietsland’ Nederland?,’ aldus Susan Krau, country manager H&M Nederland.

Een goede stap in de richting van een duurdere wereld. Nu nog een oplossing voor de plastic verpakkingszakken en onze ‘bestelschaamte’ wordt een stuk minder (knipoog).