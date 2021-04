I want to ride my bicycle: fietssuppen is dé nieuwste trend

Wie ooit heeft gesupt, weet: in het begin is het nog lang niet zo eenvoudig. Je moet je evenwicht goed bewaren en voor je het weet, lig je alweer in het water. Ben je inmiddels een expert geworden, dan ben je misschien wel toe aan de volgende uitdaging. Maak daarom kennis met fietssuppen.

En ja, dat is dus eigenlijk makkelijker dan de gewone variant. Dat laten Ernst van der Baan en Twan Korver weten aan RTL Nieuws. Zij brachten de fietssup zo’n drie weken voor het eerst richting ons kikkerlandje. Hoe leuk!

Fietssuppen

Ernst geeft toe dat het misschien wel iets zwaarder is dan gewoon fietsen – je moet immers wel het water door – máár: ‘gewoon suppen kost meer energie.’ Je zit een stuk stabieler dan bij de staande variant en je zou volgens de twee heren dus ook echt je best moeten doen om te vallen.’ Als je tóch valt, kun je gemakkelijk weer op de fiets klimmen.’

Lekker rondje

En ja, dat is dus eens wat anders dan een rondje wandelen. Zo kun je vanaf het water genieten van de natuur in de Eilandspolder. Waar dat ligt? In het Noord-Hollandse De Rijp. Daar kun je de fietssup huren bij het bedrijf van de twee zwagers, genaamd Onzzz. Het is wel iets duurder dan met een normale sup over het water gaan: je betaalt namelijk 35 euro per persoon voor deze speciale variant. Maar dan heb je ook wat.

Andere activiteiten

Niet zo’n zin om jezelf in het zweet te werken? Geen zorgen, je kunt er ook een heerlijk ontspannen boottochtje boeken. Al lijkt ons persoonlijk het fietssuppen een leukere uitdaging. Voor ieder wat wils!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Welkom bij Onzzz Events (@onzzzevents)

