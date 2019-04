Foutje, bedankt: Filemon onthult per ongeluk nieuwe relatiestatus

Filemon wijzigde zijn relatiestatus naar ‘heeft een relatie’ op Facebook. Wie de gelukkige dame in kwestie is, houdt hij voor zichzelf. Al gauw stroomden de felicitaties binnen. Maar het lijkt erop dat het niet de bedoeling was dat zijn nieuwe relatie voor heel Nederland bekend is, want Filemon heeft zijn relatiestatus inmiddels van Facebook verwijderd.

Breuk

Half januari bevestigde Filemon dat hij en zijn vriendin Michaela al een tijdje uit elkaar zijn. Na ruim tien jaar hebben ze er een punt achter gezet. De twee zijn nooit in het huwelijksbootje gestapt, maar kregen wel drie kinderen: Sebastiaan, Danique en Benjamin. ‘We voeden de kinderen gezamenlijk en vriendschappelijk op zodat ze toch een gelukkige jeugd krijgen,’ liet hij weten.

Door: Story | Beeld: ANP