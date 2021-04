Film over straatintimidatie: ‘Ik kan me niet voorstellen hoe het is niet bang te zijn’

Sinds de moord op Sarah Everard in Londen leeft het onderwerp straatintimidatie meer dan ooit. Zo delen veel vrouwen hun verhalen via social media en werd de hashtag #appmealsjethuisbent in het leven geroepen. Ook filmmaker Maureen Vreeburg uit Raalte wilde aandacht voor straatintimidatie. Daarom maakte ze een korte online film: BANG.

Maureen (24) wil benadrukken dat straatintimidatie de orde van de dag is. In een interview met De Stentor vertelt ze dat het veel gebeurde in Kanaleneiland in Utrecht, maar ook in Raalte, waar ze nu woont.

‘Ik ben bang’

In de film komen verschillende vrouwen in beeld. Allen hebben een blaadje vast waarop ‘Ik ben bang’ in verschillende talen staat. Ondertussen vertelt Maureen verhalen: ‘Ik kan me niet voorstellen hoe het is om ’s avonds zonder angst over straat te gaan’ en ‘Ik kan me niet voorstellen hoe het is om niet aangerand te zijn.’ In het eerste deel van de video deelt ze verschillende quotes. In het tweede deel haar persoonlijke ervaring met aanranding.

Straatintimidatie: ‘Maar ik doe dat niet’

Een veelgehoorde reactie op dit probleem is dat mannen zeggen ‘Maar ik doe dat niet.’ Dat wordt in deze film meteen getackeld: ‘Dat je het niet ziet, betekent niet dat het niet gebeurt.’ En dat is ook wat hoofdredacteur Debby in haar column schreef over straatintimidatie: ‘Wat dat betreft ben ik wel toe aan het nieuwe normaal. Een normaal waarin we van vrouwen afblijven.’

