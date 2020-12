Gloria Steinem. De kans is groot dat haar naam in je geheugen staat gegrift. En da’s logisch, want de inmiddels 86-jarige Amerikaanse feminst schrijft geschiedenis met haar activistische werk voor vrouwenrechten. Haar indrukwekkende en inspirerende levensverhaal is nu verfilmd, in de nieuwe bioscoopfilm The Glorias.

Ze is dan ook met recht een levende legende te noemen.

Iconische feminist

Even een geschiedenislesje: Gloria Steinem werd geboren in 1934 in Toledo, Ohio. Ze was een voorloper pur sang, want al in 1969 publiceerde ze het artikel ‘After Black Power, Women’s Liberation’. Deze publicatie over vrouwenrechten doopte haar in Amerika direct om tot feministisch leider. In 2005 richte ze met mede heldinnen Jane Fonda en Robin Morgan de organisatie Woman’s Media Center op, waarmee ze strijden voor meer zichtbaarheid en macht voor vrouwen in de media.

Levende legende

Inmiddels is Gloria 86 jaar, maar nog altijd niet te stoppen. Anno 2020 toert ze zonder pardon heel Amerika door en maakt ze zich hart voor vrouwenrechten en andere kwesties van gelijkheid. Ze heeft meerder boeken op haar naam staan, waaronder onder andere het boek The truth will piss you off but then it will set you free. Hierin zijn haar meest memorabele uitspraken gebundeld.

The Glorias

Het was alleen maar wachten tot het ongelofelijk vooruitstrevende levensverhaal van deze feminist verfilmd werd, en ann0 202o is het moment dan eindelijk daar. The Glorias heeft een cast waar je ‘u’ tegen zegt, want er spelen onder andere Julianne Moore, Alicia Vikander en Janelle Monáe in. Kijken? De film draait nú in de bioscoop.

