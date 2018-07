5x tips op Netflix om onderweg naar vakantie offline te kijken

Ga je deze zomer op vakantie? Vergeet dan niet om naast je zonnebrandcrème, bikini en jurkjes ook wat fijne films en series te downloaden voor onderweg.

Die eindeloze wachtrijen op het vliegveld of een lange autorit mogen dan kut zijn; je kan wél mooi van de gelegenheid gebruik maken om eindelijk die leuke film of serie te kijken. Deze vijf zomerse titels kun je voor vertrek downloaden op Netflix en kijk je lekker offline op weg naar je bestemming.

Vlieg je naar de Spaanse kust? Dan heb je genoeg tijd om Set It Up te zien

Deze heerlijke romcom gaat over 2 assistenten Harper (Zoey Deutch) en Charlie (Glen Powell) die hopeloos een break nodig hebben van hun werk. Ze werken samen om hun twee werkverslaafde bazen aan elkaar te koppelen.

Rijd je naar de camping in Frankrijk? Dan heb je genoeg tijd voor 2 seizoenen GLOW

GLOW vertelt het verhaal van Ruth Wilder (Alison Brie), een werkloze met zichzelf worstelende actrice in Los Angeles in de jaren ’80. Als ze gebeld wordt voor een onconventionele auditie, grijpt ze haar laatste strohalm naar stardom met beide handen aan en werpt zich in de met spandex en glitter besprenkelde wereld van het vrouwenworstelen.

Ga je naar Florida? Dan heb meer dan genoeg tijd Dirty Grandpa te zien

In de comedy Dirty Grandpa, gaat de saaie advocaat Jason (Zac Efron) bijna trouwen en wordt door zijn opa (Robert de Niro), die net weduwnaar is geworden, met een smoes meegenomen naar Florida voor een Spring Break-vakantie. Zijn opa heeft feestend de tijd van zijn leven, maar Jason moet op tijd terug zijn voor zijn huwelijk.

Vlieg je naar Georgia, Atlanta waar Ozark is gefilmd? Dan heb je genoeg tijd om deze serie te bekijken (net op tijd voor het tweede seizoen vanaf 31 augustus)

Financieel adviseur Marty (Jason Bateman), zijn vrouw Wendy en hun twee kinderen vormen een doorsnee gezin. Ze leiden een ‘normaal’ leven in Chicago met één kleine uitzondering: Marty’s belangrijkste klant is het grootste drugskartel van Mexico. Wanneer het kartel ontdekt dat Marty’s zakenpartner geld wegsluist, moet hij noodgedwongen met zijn gezin naar Ozark verhuizen om het drugs geld terug te verdienen.

Heb je pech of vertraging onderweg? Gelukkig is er dan het nieuwe zesde seizoen van Orange is the New Black (vanaf 27 juli)

Strijd, vriendschap en vormeloze outfits staan centraal in de populaire serie over de kleurrijke gevangenen in een vrouwenbajes. Orange is the New Black op 27 juli een nieuw seizoen. Voldoende afleveringen dus om de serie tijdens een lange vlucht te bingen!

Hoe het downloaden van series en films op Netflix werkt?