Bingen maar: deze films en series staan vanaf maart op Videoland

Ben jij een van de Temptation Island-verslaafden die een Videoland-abonnement hebben afgesloten om je guilty pleasure vooruit te kunnen kijken? Dan ben je vast ook te porren voor andere leuke films en series die op de streamingdienst te zien zijn. De onderstaande titels kun je vanaf maart kijken.

Wij zetten de hoogtepunten alvast voor je op een rij.

Series

Kees & co (seizoen 9)

De serie waar ongetwijfeld het meest naar wordt uitgekeken, is Kees & Co. De laatste aflevering stamt alweer uit 2006, maar deze comedy van eigen bodem heeft in de loop der jaren nog niks aan populariteit ingeleverd. In het nieuwe seizoen van Kees & Co keert Kees (Simone Kleinsma) na een verblijf terug in Spanje terug naar Nederland. Maar dacht wacht haar een bijzondere verrassing.

Te zien vanaf 30 maart.

Secrets and Lies (seizoen 1 en 2)

In Secrets and Lies wordt ieder seizoen een mysterieuze moordzaak belicht. In het eerste seizoen maken we kennis met Ben Garner, wiens leven een bizarre wending krijgt wanneer hij al dan niet per toeval het lichaam van een dode jongen ontdekt in het bos. In het tweede seizoen wordt een man verdacht van de moord op zijn rijke echtgenote.

Te zien vanaf 4 maart.

Lees ook: Debation Island is terug: deze persiflage van Temptation móét je zien

Intelligence (seizoen 1)

Drama, misdaad en sciencefiction ontmoeten elkaar in Intelligence. Hierin wordt een geavanceerde computerchip geïmplementeerd in het brein van een special agent. Dit maakt hem de eerste mens die toegang heeft tot alle digitale gegevens op aarde!

Te zien vanaf 18 maart.

The Good Fight (seizoen 3)

In deze spin-off van het advocatendrama The Good Wife verliest Diane Lockhart (Christine Baranski) bij het prestigieuze advocatenkantoor Lockhart & Lee na een familieschandaal. Ze is niet alleen haar baan kwijt, maar ook haar reputatie. Maar dan krijgt ze de kans om haar goede naam te redden…

Te zien vanaf 22 maart.

Films

The Circle (2017)

Mae (Emma Watson) krijgt de kans om te werken bij The Circle, een waanzinnig populair internetbedrijf dat een kruising is tussen Google en Facebook. Als kers op de taart neemt dit bedrijf ook nog de medische kosten voor haar zieke vader voor zijn rekening. Maar Mae komt er al snel achter dat het techbedrijf ook een minder vriendelijke kant heeft.

Te zien vanaf 16 maart.

Hunter Killer (2018)

Wanneer de Russische president wordt ontvoerd door een doorgedraaide generaal, moet commandant Joe Glass (Gerard Butler) zien te voorkomen dat de Derde Wereldoorlog uitbreekt. Maar om zijn doel te bereiken, moet hij wel eerst blind een onderzeeër zien te navigeren door vijandelijk gebied.

Te zien vanaf 18 maart.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.