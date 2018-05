Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Hoewel de afgelopen week een rustige was, verschenen er toch weer een aantal pareltjes op de streamingservice.

Series

De grootste en bekendste release deze week is Safe. Het is een tijdje stil geweest rond Michael C. Hall, de acteur die we ons voor eeuwig zullen herinneren als Dexter. In Safe speelt hij voor het eerst opnieuw de hoofdrol in een serie. Deze keer is hij geen moordende psychopaat, maar de huisvader Tom die zijn twee tienerdochters alleen moet opvoeden sinds zijn vrouw aan de gevolgen van kanker overleed. Als één van zijn dochters vermist raakt besluit hij zelf op zoek te gaan.

Een opvallende toevoeging is ook de serie The Who Was? Show: een beroemde kinderboekenreeks van vroeger waarin we met een flinke dosis humor kennismaken met historische figuren. Netflix heeft er nu een serie van gemaakt. Iedere aflevering bevat sketches, improvisaties, muzikale intermezzo’s en gastoptredens. In het eerste seizoen, dat dertien afleveringen telt, kom je onder andere meer te weten over Albert Einstein, William Shakespeare, Marie Antoinette, Gandhi, Marie Curie, Pablo Picasso en Julius Caesar.

Films

De trailer van de Netflix-original-film The Kissing Booth was al een succes. In twee dagen tijd werd ie begin deze maand door 2,5 miljoen mensen bekeken en inmiddels staat de teller bijna op 7 miljoen views. Een verrassing was het succes overigens niet, het boek The Kissing Booth, waar de film op gebaseerd is, was in 2012 een wereldwijde bestseller. Wanneer de eerste kus van de tiener Elle leidt tot een verboden romance met de knapste jongen van de school, zet ze in The Kissing Booth haar relatie met haar beste vriend Lee op het spel.

Ook nieuw zijn de films Killers, The Cabin in the Woods, Left Behind en Underworld.

Documentaires

Liefhebbers van indrukwekkende documentaires hebben een goede Netflix-week. Zo is bijvoorbeeld de docu Evil Genius toegevoegd die gaat over een bizarre overval in de Amerikaanse stad Erie. Een overvaller met een bom om zijn nek verklaarde te zijn gedwongen door een persoon die het explosief kon doen ontploffen. Toen de politie hem probeerde tegen te houden, ontplofte de dom. Dit waargebeurde verhaal zorgde in 2003 voor veel ophef en wordt in een reeks van vier afleveringen verteld in de docureeks.

Ook ‘nieuw’ is de documentaire City of God: 10 Years Later. In deze docu uit 2013 was het tien jaar geleden dat de baanbrekende, Braziliaanse film City of God uitkwam. Deze documentaire brengt cast en crew weer samen om na te gaan hoe het hen is vergaan.

Bingen maar!

