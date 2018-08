Bingen maar: deze films, series en documentaires zijn nieuw op Netflix

Nieuwe week, nieuwe Netflix-titels. De onderstaande kun je nú streamen.

Series

Hinterland (seizoen 3)

Fans van Britse detectiveseries kunnen hun hart ophalen bij Hinterland. In deze duistere thrillerreeks speelt Richard Harrington (Requiem) hoofdinspecteur Tom Mathias. Hij verruilt het hectische stadsleven van Londen voor het platteland van Wales. Maar ook daar spelen zich zaken af die het daglicht niet kunnen verdragen.

Teen Wolf (seizoen 6 – deel 2)

Het zesde seizoen van Teen Wolf staat nu in zijn geheel op Netflix. Dat is helaas ook meteen het afscheid van bovennatuurlijke tienerdrama. In dit seizoen zitten Scott (Tyler Posey) en zijn vrienden in het laatste studiejaar van Beacons Hills High. Daar worden ze geconfronteerd met nieuwe vijanden.

Meer series

Ook zijn er deze week nieuwe seizoenen van de comedyserie A Very Secret Service en de Spaanse misdaadserie Fariña beschikbaar gemaakt door Netflix. Daarnaast verschenen er nieuwe afleveringen van Shooter, The 100, The Originals, Mr. Sunshine en The Break with Michelle Wolf.

Films

Beauty and the Beast

Vorig jaar verscheen de langverwachte Disney-film Beauty and the Beast. In deze live-action remake van de animatieklassieker uit 1991 speelt Emma Watson de rol van de jonge Belle. Zij wordt gevangen gehouden in een kasteel door een vervloekte prins met een monsterlijk uiterlijk (gespeeld door Dan Stevens). Om de vloek op te heffen, zullen Belle en het Beest de ware liefde moeten vinden…

The Green Mile

In The Green Mile wordt John Coffey (Michael Clarke Duncan) veroordeeld tot de doodstraf, omdat hij twee kinderen zou hebben vermoord. Maar eenmaal achter tralies begint zijn bewaker Paul (Tom Hanks) te twijfelen of deze mysterieuze gevangene echt in staat is om iemand kwaad te doen. Deze Stephen King-verfilming werd in vier categorieën genomineerd voor een Oscar, waaronder beste film en beste bewerkte scenario.

Meer films

Comedyfans kunnen verder hun hart ophalen bij de Netflix Original Like Father, de Jim Carrey-komedie Liar Liar, de oorlogsfilmparodie Tropic Thunder en de Sacha Baron Cohen-komedie Brüno. Voor liefhebbers van horror, fantasy en sciencefiction zijn onder andere de Paul Verhoeven-hit Total Recall, de fantasyfilm Highlander, de horrorklassieker The Fly en de stripverfilming Watchmen aan het aanbod toegevoegd . Voor de romantisch ingestelde filmliefhebber zijn Out of Africa en zevenvoudig Oscarwinnaar Shakespeare in Love te streamen. In de thrillercategorie zijn onder andere The Girl on the Train en Changeling toegevoegd. Ook klassiekers als The Game, Sleepers en Easy Rider zijn vanaf deze week te zien bij Netflix.

Documentaires

I am a Killer – Seizoen 1

In deze documentaireserie worden ter dood veroordeelde moordenaars geïnterviewd over de misdaden die ze hebben gepleegd. Dat levert een even boeiend als verontrustend kijkje in de geest van criminelen die de ultieme misdaad hebben begaan. De scheidslijn tussen doden en niet doden blijkt daarbij soms flinterdun…

Meer docu’s

De documentaire Forever Chape toont hoe de Braziliaanse voetbalclub Chapecoense de draad weer probeert op te pakken na een hartverscheurende tragedie. Being Napoleon belicht de mensen die in hun vrije tijd de Slag bij Waterloo naspelen. De docuserie Marching Orders volgt jongeren die auditie doen voor een van de beste showbands van Amerika.

