Oh no! Deze films en series verdwijnen deze week van Netflix

Het is altijd jammer als Netflix titels verwijdert, zeker als een aantal van deze titels nog op je kijklijst staat. Daarom waarschuwen we je alvast: deze week verdwijnen er namelijk maar liefst zestien films en series van de streamingdienst. Check snel of er iets bij zit wat jij vanavond nog gaat kijken, voordat het te laat is!

Netflix verwijdert weer titels

Tussen de titels die na deze week niet meer te zien zijn op Netflix, zitten een aantal aanraders. Wat dacht je van Tyler Perry’s The Single Moms Club? Een film over een aantal alleenstaande moeders die samen een club beginnen om elkaar te supporten. Of Call Me By Your Name, dé populaire zwijmelfilm waar iedereen het over had. Ook de komediefilm Swiped is het checken waard. Waarom? Knapperd Noah Centineo speelt erin.

Alleen nog deze week:

The Young Offenders – 8 maart

Thithi – 8 maart

Janoskians: Untold and Untrue – 8 maart

Rattle the Cage – 8 maart

Attitude Test – 9 maart

The Blind Side – 9 maart

The Boss’s Daughter – 9 maart

Nocturnal Animals – 9 maart

3096 Tage – 14 maart

Blood Brother – 14 maart

Call Me By Your Name – 14 maart

Cardboard Gangsters – 14 maart

Tyler Perry’s The Single Moms Club – 14 maart

Swiped – 14 maart

Sidetracked – 14 maart

Oscar’s Oasis – 14 maart

Alleen nog deze maand:

Helaas blijft het daar niet bij voor deze maand. Ook de rest van de maand zullen er nog titels van Netflix verdwijnen. Gelukkig zijn dit vooral veel kinderfilms, maar check vooral nog even of er iets voor je bij zit. Weg is namelijk écht weg.

Robocar Poli – 27 maart

Whisper – 27 maart

The Eena Meena Deeka Chase Comedy Show – 30 maart

Dinosaur Train – 30 maart

Pajanimals – 30 maart

Sid the Science Kid – 30 maart

Space Racers – 30 maart

Yu-Gi-Oh! – 30 maart

Yu-Gi-Oh! Arc-V – 30 maart

Code Geass: Lelouch of the Rebellion – 31 maart

JingleKids – 31 maart

Steins;Gate – 31 maart

StoryZoo – 31 maart

