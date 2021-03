Uren kijkplezier: deze films en series zijn deze week nieuw op Netflix

Ook deze week zijn er weer een heleboel nieuwe films en series te zien op Netflix. Dus pak de popcorn er maar bij, dit is alles wat nieuw op Netflix staat deze week.

Nieuw op Netflix: Series

Ginny & Georgia (seizoen 1)

Na het overlijden van haar stiefvader verhuist Ginny voor de zoveelste keer met haar moeder en broertje naar een nieuwe stad. Ze belanden in Massachusetts, maar het blijkt daar minder erg te zijn dan verwacht. Ginny heeft voor het eerst vrienden en krijgt aandacht van twee leuke jongens. Ze schaamt zich alleen kapot voor haar sexy moeder Georgia en vreest dat zij uiteindelijk alles zal verpesten, waardoor ze wéér moeten verhuizen. Of zoals moeder Ginny in de serie zegt: ‘We zijn de Gilmore Girls, maar dan met grotere borsten.’

Pitta Kathalu (seizoen 1)

‘Het is een mannenwereld. Tot een vrouw besluit dat het niet zo is.’ De Indiase “omnibus film” Pitta Kathalu bestaat uit vier verhalen over verschillende vrouwen. Vier reizen naar de duistere kant van liefde en verraad.

Lovestruck in the city (seizoen 1)

Romantiek uit Korea in faux documentaire-stijl. De gepassioneerde architect Park Jae-won huurt in de zomermaanden een strandcamper bij de sprankelende Yoon. Zij slaat op de vlucht, want ze heeft iets te verbergen… Hij probeert haar terug te vinden in de straten van Seoul.

Age of Samurai: Battle for Japan (seizoen 1)

Dit docudrama volgt vier eeuwen van Japanse burgeroorlog: strijdlustige samurai, een krijgsheer die lijkt op Darth Vader en de strijd om de dynastie Japan op te bouwen. Eigenlijk een soort Game of Thrones, maar dan in het echt.

High-Rise Invasion (seizoen 1)

Een mysterieuze manga-serie waarin middelbare scholier Yuri Honjo is verdwaald in een ‘abnormaliteit’. Talloze wolkenkrabbers zijn met elkaar verbonden en gemaskerde figuren zijn erop uit om te moorden. Om te overleven in deze helse wereld heb je maar twee keuzes: gedood worden of zelf doden.

Films

The Mummy (2017)

In de actiefilm The Mummy uit 2017 opent Tom Cruise een wereld vol goden en monsters. Een prinses uit het oude Egypte maakte eeuwen geleden haar vader boos en werd gemummificeerd. Wanneer hedendaagse militairen haar wekken, is ze vastbesloten om wraak te nemen en met haar duistere krachten de wereld te beheersen.

The Girl on the Train (2016)

Elke dag reist de depressieve Rachel (gespeeld door Emily Blunt) met de trein en observeert ze met enige jaloezie het perfecte koppel dat langs de route woont. Op een dag ziet ze uit het raam iets alarmerends gebeuren en ze raakt onbedoeld verwikkeld in een ingewikkelde moordzaak.

Loco Por Ella (Crazy About Her) (2021)

Na een geweldige en onvergetelijke nacht besluiten Ari en Carla zonder elkaar door te gaan. Maar hij kan het meisje van zijn dromen niet loslaten en besluit een zoektocht op te starten. Dat brengt hem naar de instelling voor geestelijke gezondheidszorg waar ze blijkt te wonen. Hij is checkt in als patiënt, in de hoop Carla op deze manier voor hem te winnen.

Who Am I (2014)

Benjamin is eenzaam en zijn leven speelt zich vooral af op internet. Hier kan hij zijn wie hij wil, zonder rekening te houden met anderen. Hij sluit zich aan bij een groep hackers, maar wat begint als een leuk tijdverdrijf, escaleert al snel tot een gevaarlijk spel tussen liefde en dood. Duitse techno-thriller met goede recensies.

Documentaires

Pelé

De Braziliaanse voetballer Edson Arantes do Nacimento, beter bekend als Pelé, is de enige speler die maar liefst drie WK’s won. Deze documentaire vertelt hoe hij uitgroeide van jonge superster tot nationale held tijdens een turbulent tijdperk in de Braziliaanse geschiedenis.

Made You Look: A True Story About Fake Art

Deze misdaaddocumentaire over de grootste kunstfraude uit de Amerikaanse geschiedenis speelt zich af in de superrijke en supersnelle kunstwereld van New York. En het begint allemaal met één vrouw die een galerij instapt met een collectie onbekende kunstwerken.

Perú

In 80 minuten worden de Amazone, de Andes, de Peruaanse kust, het Titicaca-meer, de Nasca-lijnen de Colca canyon en natuurlijk Machu Picchu mooi in beeld gebracht.

Canine Intervention

Hondentrainer Jas Leverette traint probleemgevallen totdat het zoete schoothondjes zijn. Dat geldt voor de baasjes en de honden.

Bron: Superguide | Beeld: Pexels