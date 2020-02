VIVA’s Vijf: 5 films voor je filmavond

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: vijf films voor je filmavond.

Bad Trip

In Bad Trip gaan twee vrienden, Eric André (The Eric André Show) en Lil Rey Howery (Get Out, Bird Box), met een verborgen camera op bro-trip door Amerika waarbij ze aan de lopende band hilarische en grove grappen uithalen met een nietsvermoedend publiek. Bekijk hier de trailer.

Like a Boss

In de nieuwe komedie Like a Boss lijkt het de beste vriendinnen Mia en Mel (Tiffany Haddish en Rose Byrne) voor de wind te gaan met hun eigen cosmeticabedrijf. Helaas zitten ze flink in de schulden en een aanbod van de keiharde cosmeticagigant Claire Luna (Salma Hayek) om de zaak over te kopen is dan ook te aanlokkelijk om af te slaan. Bekijk hier de trailer.

Onze jongens

De knappe Jorrit gespeeld door Jim Bakkum is weer single, en zijn beste vriend Bas gespeeld door Martijn Fischer haalt hem over om samen een stripclub te openen in Miami. Het openen van de stripclub blijkt wat moeilijker dan verwacht en de jongens komen al gauw in de problemen op professioneel vlak maar ook in de liefde. Bekijk hier de trailer.

Bird of Prey

Birds of Prey is een bizar verhaal verteld door Harley zelf, zoals alleen Harley dat kan. Heel Gotham wordt overhoop gehaald nadat Roman Sionis en zijn rechterhand Zsasz een prijs op het hoofd van het jonge meisje Cass hebben gezet. Dit leidt ertoe dat de paden van Harley, Huntress, Black Canary en Renee Montoya elkaar kruisen, waarna ze samenmoeten werken om Roman te verslaan. Bekijk hier de trailer

Charlie’s Angels

Elizabeth Banks regisseert de nieuwe generatie stoere Charlie’s Angels – Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska – detectives die werken voor de mysterieuze Charles Townsend. Als een jonge IT-er waarschuwt voor een gevaarlijke technologie, komen de Angels in actie en zetten zij hun levens op het spel om de wereld te redden. Bekijk hier de trailer