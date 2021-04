Filter challenge showt op briljante wijze hoe fake Instagram is

Dat niet alles is zoals het lijkt weten we met dertig jaar op de teller inmiddels wel. En dat op sociale media vrijwel álles niet is zoals het lijkt, dat maakt de filter challenge die viral gaat op briljante wijze duidelijk.

Ogenschijnlijk onschuldig? Volgens steeds meer Instagrammers is het tijd voor meer transparantie op sociale media. Want terwijl een filtertje hier en daar niet zo erg lijkt, doet het meer met jou en mij dan je waarschijnlijk denkt.

Onzeker door filters

Laat ik maar gelijk met de virtuele billen bloot gaan: op een slechte dag kan een strakgetrokken foto zonder enig rimpeltje of deukje en mét abs en slanke taille me volledig naar beneden halen. Ineens ben ik niet meer tevreden als ik in de spiegel kijk, vind ik mijn nauwelijks zichtbare poriën plots immens groot en krijg ik direct de neiging op een streng dieet te gaan. En met mij vele anderen, hoor ik na een kort vragenrondje onder mijn vrouwelijke vrienden.

Tegengeluid

Gelukkig klinkt er online steeds vaker een ander geluid, en laten steeds meer Instagrammers zien dat ook zij maar gewoon een mens zijn. En da’s verfrissend en opbeurend, en – als je het mij vraagt – broodnodig in een online wereld die perfectie uitstraalt. De filter challenge die nu gaande is, is dan ook zeer welkom.

Filter challenge

Het werkt zo: klik een willekeurige filter aan op Instagram, en plaats dan je hand voor je gezicht. Beweeg je hand langzaam heen en weer, start met filmen en daar is je duidelijke ‘met en zonder filter-video’. Het showt in een paar seconde precies hoe groot het verschil is, en hoeveel invloed een filtertje op je uiterlijk heeft.

En mocht je weer met een rotgevoel door Instagram scrollen: onthoud dat cellulite, poriën, striae en hip dips hartstikke normaal zijn. En perfectie is saai. Dat ook.

