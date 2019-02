Het zit erop! Dít vinden de kijkers van de winnaar van Heel Holland bakt

Afgelopen zondag was het alweer tijd voor de allerlaatste aflevering van het zesde Heel Holland bakt-seizoen. Bijna 4 miljoen fans zagen hoe Anna Yilmaz (29) als winnaar uit de bus kwam, en daarmee de deelnemers Nicole Meijer (38) en de veelbesproken Maroeska Metz (60) versloeg.

Een paar weken geleden leek het erop dat de winnaar van Heel Holland bakt al was uitgelekt; op Wikipedia was namelijk te lezen dat Maroeska de grande finale zou winnen. Toch bleek gisteravond dat er niets klopte van dat nieuws, want Anna was degene die huiswaarts keerde met de winst.

Niet verwacht

Zelf had Anna het niet aan zien komen dat ze het razend populaire programma ging winnen. ‘Ik dacht dat ik flauwviel toen mijn naam werd genoemd’, aldus de 29-jarige finalist op de website van Heel Holland bakt. ‘Je verwacht het niet en dan zie je ineens je eigen foto! Ik had wel positief commentaar gehad, maar dat wil nog niet zeggen dat je jezelf al als winnaar kunt zien. Het was als een droom die uitkwam en ik kan nog steeds niet geloven dat dit echt is gebeurd.’

Heel Holland is blij

Op Twitter stroomden de reacties binnen toen de winnares bekend was gemaakt. En heel Holland is blij, zo blijkt uit de vele berichten:

Dik verdiend! Gefeliciteerd Anna! 💝 We hebben genoten van dit seizoen! Dank jullie wel! 😄🍰🎂#hhb #heelhollandbakt — Ester – EssSpecially (@ess_ester) 3 februari 2019

Anna is een terechte winnaar, want alles kan zo de etalage in, maar Nicole moet een programma krijgen @24Kitchen! Altijd vrolijk en ontspannen terwijl ze multi-taskt! Je krijgt het gevoel dat je het zelf ook kunt. Dus Nicole for tv bakery please! #hhb #heelhollandbakt — Astrid Vromans (@VromansAstrid) 3 februari 2019

Leuke laatste aflevering van #heelhollandbakt , meer dan terechte winnaar! #hhb — Dit is Anne! (@annetreur) 3 februari 2019

Anna een terechte winnaar van #HeelHollandBakt. Eigenlijk vanaf het begin foutloos en stressloos. #hhb — Mike van der Kruk (@Mikevdkruk) 3 februari 2019

Hartelijke gefeliciteerd!!!! Anna terecht gewonnen👍🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱🇳🇱 en die heerlijke vrolijke lieve #Cas gezien. Wat een geweldige avond. #Heelhollandbakt #anna #HHB — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✝️✡️ (@MCJHuisman) 3 februari 2019

Niet alleen een geweldige bakker, maar Anna was ook degene die bij #heelhollandbakt altijd haar conculega’s hielp. Maakte haar helemaal leuk. #hhb #teamanna pic.twitter.com/BzA1XLCmVp — Hans Damen (@hansdamen) 3 februari 2019

#heelhollandbakt #hhb Kan Maroeska als professional niet eens van een paar amateurs winnen! Anna terechte winnares pic.twitter.com/O1c7mxplxs — kelvin (@kelvin189) 3 februari 2019

