Finale ‘Kopen Zonder Kijken’ met samengesteld gezin en groene woonwensen trekt weer volle Twitter-zalen

Wie dacht de gloednieuwe en enorm strenge lockdown te gaan overleven dankzij ‘Kopen Zonder Kijken’ (zo’n nieuwe aflevering is toch het lichtpuntje van de week), heeft dikke pech. Maandagavond was het tijd voor de állerlaatste van dit seizoen en dat was – met dank aan Twitter – wederom een genot om te kijken.

Bekende koppen

In deze laatste uitzending wagen Giel Beelen en Mevrouw Stemband (dank, Twitter) de gok van hun leven. Eh, Magda en Ronald, dus. De twee zijn dolgelukkig met elkaar, maar niet met hun woonsituatie. Ze wonen immers nog niet samen. Beiden wonen momenteel in Amsterdam zijn met hun samengestelde gezin op zoek naar een eerste gezamenlijke plek, meer ruimte, meer rust én meer groen. Als in: lekker duurzaam.

Het zal eens een makkie zijn

De zoektocht bleek een pittige. Het zoekgebied bevatte de plaatsen Castricum en Heiloo, maar de woonwensen, het budget (€ 525.000) en de locatie leken niet helemaal lekker te matchen. Alex vond het zelfs zó lastig, dat-ie Magda en Ronald meenam op tour om enkele huizen te bezichtigen in de hoop dat het doen van concessies hem verder zou brengen. Uiteindelijk scoort-ie een vrijstaande woning naar hun smaak, maar… het is wel wat klein en niet ‘groen’, zoals de twee wensen. Uiteraard moet er dan ook nog flink verbouwd worden door Bob, die daar nét geen 90.000 euro voor overhoudt.

Groooeeeennnn!

Maar goed, we kennen Bob inmiddels een beetje en dat-ie schaamteloos drie keer vraagt om extra budget voor de verduurzaming van de woning, is dan ook geen verrassing. Dat de aanstaande bewoners nog even 45.000 euro extra op weten te hoesten, is dat overigens wel. Dankzij dat extra geld blijft er ook weer een fijn bedragje over voor styliste Roos, die – je gelóóft het niet – langzamerhand toch het hart van de kijker weet te winnen (of is dat puur de kerstgedachte?). Ze gaat los met groene tegels in de keuken, natuurlijke terrazzo-tegels in de begane-grond-badkamer en een zelf geknutseld jungle-gevaarte met nep-klimop boven het bed. Het moest groen, je krijgt groen, moet ze gedacht hebben. Mooie kers op de taart: gordijnen van the one and only Bea (?wie?), die – arm mens – volgens Roos het héle weekend heeft genaaid.

Zo. Veel. Spullen.

Het harde werken van Bea werpt z’n vruchten af, want voor presentator Martijn Krabbé is het de eerste keer dat-ie ergens binnenkomt en dat het voelt alsof er al mensen wonen. “Zó sfeervol is het.” Da’s natuurlijk niet helemaal Bea’s verdienste, laten we eerlijk zijn. De oneindige voorraad prullaria van vrouw des huizes Magda doet ook een flinke duit in het zakje. Voor haar en Ronald is het bij binnenkomst dan ook écht als thuiskomen. “Dit zíjn wij gewoon, maar dan 2.0”, roept Magda enthousiast, vanuit de laatste door Twitteraars afgekraakte keuken van het seizoen.

Lichtpuntje in donkere tijden

Bang om in een zwart gat te vallen? Terecht, want anno december 2020 valt er nog maar weinig te lachen en zal dit wekelijks Twitter-feest een echt gemis worden. Gelukkig steekt Martijn ons een hart onder de riem: er zijn twee (!) nieuwe seizoenen in aantocht inclusief… nieuwe bingokaarten – een lichtpuntje in donkere tijden. De makers doen immers hard hun best voor stellen met wat minder doorsnee woonwensen, onthulde Martijn vorige week al. Nou, we kunnen niet wachten. 2021, here we come!

Giel Beelen?, ben jij het?

Bob maakt weer eens alles op