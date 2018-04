Finale Married at first sight verrast (lees: schokt) kijkers massaal

Gisteravond was het dan eindelijk zover: de grote finale van Married at first sight. Welke koppels zouden zo snel als ze konden de scheidingspapieren tekenen en voor welke stellen bleek het liefdesexperiment geslaagd?

Ja! JA! O…

Van Christel en Marcel, en Yordi en Elisa was eerder al zo goed als duidelijk dat hun ‘relatie’ geen lang leven beschoren was. Maar stiekem wisten we van tevoren al wel hartstikke zeker dat één huwelijk – dat van Bas en Patrick – hoe dan ook stand zou houden. Nog nooit spatte de liefde in het programma zó van het scherm als bij die twee. Ook voor Ron en Tamara hadden we nog goede hoop. En wat bleek gisteravond bij ‘het eindgesprek’: we hadden helemaal gelijk. Bas en Patrick, én Ron en Tamara bleven getrouwd. En Yordi had een (on)aangename verrassing voor Elisa, maar laten we het even positief houden. Wát een score: vijftig procent. Chapeau, wetenschappers! Of, wacht even…

Even de balans opmaken

Presentator Peter van der Vorst kondigt een reünie aan met alle deelnemers van dit seizoen. Eerst kletsen de vrouwen – mét Bas, zónder ‘zieke’ Christel – bij met Peter over hoe ze alles beleefd hebben en hoe de vlag er nu bij hangt, daarna is het de beurt aan de mannen – en Patrick. En tot onze grote verbazing blijkt geen van de stellen meer samen. Bij Ron en Tamara was het ‘gezellig’, maar niet genoeg voor een relatie, maar voor Bas en Patrick was het een ander verhaal. Patrick stuurde Bas – als donderslag bij heldere hemel – een (bijzonder lange) mail met alles waar hij aan twijfelde en niet blij mee was. Bas, die nog bovenop een roze wolk zat, zag dat niet aankomen en was zó gekwetst door de actie, dat hij meteen zijn spullen pakte en alle contact verbrak. Hoe dan? HOE dan? Dat (en veel meer) vroeg Twitter zich ook af…

Och Elisa, wees blij! Je hebt al een lief mannetje in je leven. Die wel al zijn eigen sokken aan kan doen. #mafs — Sze-Wing Tang (@swing76) April 17, 2018

5 weken getrouwd en al 2 keer midgetgolf 2 keer Ik herhaal . Twee keer In 5 weken Tja, dan strand elk huwelijk😂#mafs — Starbuck (@starbuck68) April 17, 2018

Ik ben nog aan het verwerken dat Patrick en Bas geen setje meer zijn. What happened?! Ik wil een nabeschouwing. Of een referendum. #mafs — AnnemarieS (@annemariesmit) April 17, 2018

Een rijbewijs en een accent zijn tegenwoordig voldoende om aan een relatie te twijfelen #mafs — Patrick (@010_patje) April 17, 2018

Ik wil niet met je verder. En dit is waarom:#mafs pic.twitter.com/0h0ZdyfjyL — Fem🐩 (@F_MK__T) April 17, 2018

#mafs oei… jordy valt nu wel flink door de mand zeg. Chapeau voor elisa die tenminste open en oprecht is! 👏 — Annemiek Heutink (@vegamiekie) April 17, 2018

#mafs nee Jordy je wil gewoon revenge… er is geen ander…. 😊 — Agnes (@Android_woman) April 17, 2018

Yordi is een 13 jarige die ineens zegt: ‘ik vond je toch al niet leuk’. Tikkie, jij bent ‘m! #mafs — Kwit77 (@kwit77) April 17, 2018

#MAFS horen we hier nu Yordi's gekwetste ego? Dan had ze misschien toch wel gelijk toen ze zei dat hij te jong was. — Lydia Los (@lydialos) April 17, 2018

Poeh, net op tijd de tv aan om te zien of Christel nog ergens niet van houdt #mafs pic.twitter.com/ujh0UGU9Vb — Gerty (@GJVerschuren) April 17, 2018

Zou die sperma tattoo ook op het lijstje van Eliza staan? 🧐 #mafs pic.twitter.com/FMKJAbmLRv — Marian (@Janneke_and_ME) April 17, 2018

Christel is echt de senseo koffie onder de vrouwen #mafs pic.twitter.com/kQH2HECUUI — Ron (@RonVerheijen) April 17, 2018

Ach yordi probeert zijn gekrenkte ego gewoon te verbloemen, jammer maakt hem minder sympathiek. Hij heeft vast geen ander. Of die ander heeft zijn spermatozoïden tattoo nog niet gezien….. #mafs — Loulou (@Adsljunky) April 17, 2018

Hoop dat Marcel stapels brieven ontvangt. Die man verdient een topvrouw. #mafs — Mieke vE (@MiekPiek) April 17, 2018

Ik vraag me af welke reünie ongemakkelijker wordt: Married at first sight of temptation Island #mafs — Boerin met Kiespijn (@Boerin_met_kies) April 17, 2018

Marcel heeft een leuke tijd gehad 🤥🤥 ….. hoe dan #mafs pic.twitter.com/7q9yEJxWX8 — Ron (@RonVerheijen) April 17, 2018

Opbouwende kritiek geven was geen onderdeel van Elisa's levenservaring…. #mafs — Saskia (@saskia86) April 17, 2018

#mafs ja hoorrr daar hebben we haar weer met haar dingetjes en haar fobie…je bent zelf een fobie🤢🤢 Christel!!! pic.twitter.com/RDNVcGGjYi — Etty (@25Etty) April 17, 2018

Het lijkt verdomme wel Gordon gaat trouwen. #mafs — Kel (@klfrsr) April 17, 2018

Het was ook wel echt een kutstreek van Patrick richting Bas hoor

Fail in een mail!#mafs pic.twitter.com/ofVUJZF9dZ — ElsbethvanderMolen (@LadyEl5beth) April 17, 2018

Bas & Patrick die elkaar awkward de hand schudden. #mafs pic.twitter.com/y9G6NXDJFy — Shac (@SvCapv) April 17, 2018

NEEEE BAS EN PATRICK #mafs — irene (@lilalirry) April 17, 2018

Wat zonde dat uiteindelijk niemand getrouwd blijft… ik had dit seizoen toch goede hoop. #mafs — Kirsten (@Kirstenschrijft) April 17, 2018

Bas en Patrick vertellen wat er fout gegaan is:

Het bijzonder ongemakkelijke eindgesprek tussen Yordi en Elisa:

