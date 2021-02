Na de spannende halve finale weten we: dít zijn de finalisten van ‘Wie is de mol?’

De halve finale die ‘Wie is de mol?’ haar kijkers zaterdagavond voorschotelde was ontzettend spannend. Er werd niet alleen op vernuftige wijze geld uit de pot gespeeld, ook waren er bijzondere troeven die zorgden voor een uitslag die de kijkers op zijn zachts gezegd verbaasde.

Let op: spoilers

Het was de veelal geliefde Splinter Chabot die afscheid moest nemen van het spel. Dat de vrolijke schrijver nog twee jokers had mocht niet baten. De troeven waren deze aflevering minder waard dan anders. Door de laatste opdracht kregen alle kandidaten wat jokers toegespeeld. Dit resulteerde in het afscheid van Splinter, zijn jokers waren niet genoeg meer om hem te redden.

Wie is de mol?

Dat betekent dat voetbalster Rocky Hehakaija, journaliste Charlotte Nijs en actrice Renée Fokker in de uitzending van volgende week met elkaar uit gaan maken wie de winnaar, de verliezer en de grote saboteur van dit seizoen gaat zijn. Dan moeten we (helaas) nog een week wachten en dan is het éindelijk zover. We krijgen antwoord op die ene vraag: wie is de mol?

3 miljoen kijkers

Wie is de mol? was zaterdag het best bekeken programma van de dag. Er schakelden in totaal maar liefst 3.154.000 mensen over naar NPO 1, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek (SKO). Het programma trekt met haar super spannende afleveringen al weken een miljoenenpubliek.

