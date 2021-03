Finally: verstelbare sportkleding voor PMS en hormooncyclus

Iedereen met een baarmoeder en menstruatie weet het: sporten tijdens je ongesteldheid is zo’n beetje het meest vervelende wat er is. Die tampon die niet goed blijft zitten, ondergoed dat niet comfortabel zit en dan nog maar te zwijgen over de sportkleding die ineens strakker lijkt te zitten dan anders. Je blijft echt liever op de bank onder een dekentje en met chocola. Daar wil Röhnisch verandering inbrengen met Infinit Flex. Een sportkledinglijn speciaal voor het steeds veranderende vrouwenlichaam.

Ter ere van internationale vrouwendag brengt Röhnisch de sportkledinglijn vandaag op de markt. Het is de Infinite Flex collectie: een activewear lijn, speciaal ontworpen voor de vrouwelijke hormonale cyclus. Gemaakt voor vrouwen, door vrouwen. Hoogtijd! Zeker als je hoort dat tot wel negentig procent van de vrouwen fysieke of mentale ongemakken ervaart tijdens de maandelijkse cyclus.

De ongemakken verschillen per persoon, maar de meeste mensen hebben te maken met gezwollen of gevoelige borsten en een opgeblazen, pijnlijke buik. Nu is bewegen een goede symptoombestrijder, maar met die ongemakken heb je daar geen zin in. Wellicht verlaagt deze sportlijn de drempel om tóch te gaan bewegen tijdens je menstruatie.

Sportkleding voor tijdens PMS

De collectie bestaat uit een sport-bh die kan worden aangepast aan maandelijkse schommelingen in borstomvang en een legging die op de juiste plaatsen kan worden aangepast aan een opgeblazen buik tijdens PMS (YAY!). Bovendien is de kleding gemaakt van zeer functioneel, elastisch materiaal dat ook nog eens gerecycled is.

Het klinkt misschien als een hele simpele lijn, maar de gedachten erachter gaan diep. ‘Design & Creative Director Jeanna Giray, bij Röhnisch zegt erover: ‘We zetten al onze kennis, ervaringen en expertise in om ervoor te zorgen dat onze producten passen bij elke curve van iedere vrouw -0 ongeacht de verschillende fases in het leven en de tijd van de maand. Met de lancering van deze lijn gaan we een stap verder in vrouwspecifiek design, waarbij je jouw pasvorm aanpast aan hoe jij je die dag voelt.’ De maten van de collectie zijn inclusief en lopen van XS tot en met XXXL. Het is verkrijgbaar via de website.

‘Zelfverzekerd, comfortabel en sterk in je lichaam, ondanks cyclus’

Leuk om te weten: het designteam van het merk bestaat voor honderd procent uit rouiwen met diepgaande kennis én persoonlijk begrip van actief blijven in een lichaam dat continu veranderd. Giray: ‘Dit is het einde van het kopen van sportkleding in verschillende maten of compromissen sluiten om actief te blijven. We weten uit eigen ervaring dat het niet uitmaakt of je net zwanger of zwaar ongesteld bent; je vindt het fijn om comfortabele en goed passende kleding te dragen en een work-out te kunnen blijven doen. Wij streven ernaar dat je je zelfverzekerd, comfortabel en sterk voelt in je eigen lichaam. Én dat je er natuurlijk ook nog een geweldig uitziet.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron en beeld: Röhnisch