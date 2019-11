Weekendje weg? Finland is een héél goed idee!

Lastminute de reisbenen nemen? Finland spreekt tot de verbeelding: overweldigende natuur (met fotogenieke bossen, parken, en meren), serene rust én bijzondere accommodaties waar je geen oog dicht wil doen. VIVA zet de mooiste voor je op een rij. Finland, here we come!

Van een overnachting in boomhut tot crashen in hotelkamer gemaakt van blokken ijs, een iglo van glas, een houten ‘kota’ met panoramisch glazen dak of in een verblijf in the outback, in een van de meest luxe lodges in Finland. Take your pick!

Twee woorden: adembenemend mooi! Het lijkt nét alsof de tijd bij het Arctic TreeHouse in Rovaniemi stil staat. Verwacht een prachtig complex mét een centraal gelegen stervormig receptiegebouw en vrijstaande op palen gebouwde kamers. Het interieur is stijlvol Scandinavisch. En: het dak is met mos bedekt en blendt dus mooi in met de omgeving. Hier. Wil. Je. Heen. Helemaal als die mooi man op het kiekje er ook is.

Dit is voor niets voor koukleumen… Dat gezegd hebbende, het Apukka Resort ligt p een kwartiertje rijden van de pittoreske stad Rovaniemi en biedt een keur aan verrassende accommodaties. Een hele ‘coole’ overnachting zijn de blokhutten gemaakt van – we kid you not – ijsblokken: de temperatuur binnen schommelt van 0 tot – 5 graden maar je slaapt in een superisolerende slaapzak en op rendierhuiden. Of kies voor de Komsio suite, een moderne versie van een oud Sami gebruik. Het is een soort houten tipivormige hut met bovenin een glazen nok waar je vanuit je bed een wondermooi uitzicht hebt. Wie o wie durft?

Bucketlist material! Een iglo gebouw van glas. Jazeker, en Levin Iglut heeft er maar liefst 27. Er zijn 3 types, de Suite Iglo van 53m² met eigen terras en jacuzzi, een Prime Superior Iglo van 23m² en de Superior Iglo. Ontbijt in het Instagram-waardige Aurora Skyrestaurant is inbegrepen. Voor families is er zelfs een Northern Lights House te huur met een woonkamer met fantastisch uitzicht op het landschap en de sterrenhemel. Mocht het een keer bewolkt zijn, dat kun je op het plafond in de woonkamer het magische nooderlicht en een sterrenhemel projecteren. Hemels!

Nog een pareltje! Meet: de Northern Lights Ranch, waar je slaapt in een van de 16 moderne vrijstaande blokhutten, ook wel Sky View Cabins genoemd. De slaapkamer is vrijwel geheel door glas omgeven en omdat hier geen enkele lichtvervuiling is, kun je perfect het winterlandschap en het noorderlicht aanschouwen. Je camera maakt overuren (met likeable Insta pica’s als resultaat). What else? Er zijn vier typen Sky View Cabins waarvan enkele met een eigen sauna en/of hot tub. #nooitmeernaarhuis

Voor wie überluxe wenst, dit is jouw go to! Picture this: rust, ruimte, stilte, bossen en gelegen in Saariselkä, in het Urho Kekkonen National Park, aan de rand van een meer. Hoe heerlijk wil je het hebben? Het kleinschalig hotel met 13 kamers (wie twijfelt is te laat) wordt tot een van de meest luxe accommodaties in Finland gerekend waar alleen volwassen mogen overnachten. Perfect voor een honeymoon (of babymoon), als je het ons vraagt. Of: om keihard te chillen met je beste vriendin.

