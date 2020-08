Als single weet je dat niets zo ingewikkeld is als daten op afstand. Van uren FaceTimen krijg je een lamme arm en flirten blijkt toch lastig als er altijd 1,5 meter tussen jullie in staat. Gelukkig hebben de makers van First Dates daar iets op gevonden.

First Dates coronaproof maken klinkt als een onmogelijke opgave, maar het is de makers met wat passen en meten gelukt. Singles worden nog steeds hartelijk ontvangen door gastheren Vincent en Sergio, maar handen en knuffels zitten er niet in.De dates zitten aan tafeltjes van 1,5 meter en midden op tafel is een spatscherm geplaatst. Zo weet je ook zeker dat als je date een beetje met consumptie praat, dat in ieder geval niet op jouw biefstukje belandt.

Nóg spannender

Wij voorzien nóg ongemakkelijkere dates dan we al gewend waren, maar rasoptimist Sergio heeft er alle vertrouwen in. “Dit wordt ‘op afstand’ het beste seizoen ooit. Want als de liefde je raakt, dan maakt 1.5 meter het alléén maar spannender..” Dus vooruit, als Sergio het zegt.

De bijna mooiste man van Nederland

Het nieuwe seizoen start op 31 augustus en belooft in ieder geval wederom een bonte stoet vrijgezellen op zoek naar l’amour. In de eerste aflevering zien we Frans (82) en Joke (78) die bewijzen dat het nooit te laat is voor de liefde. Ilya stond ooit te boek als de bíjna mooiste man van Nederland, Roxann droomt al jaren van een sexy lingerielijn voor mannen. Dat klinkt nu al als een gedroomde match. Al kan een Duitse herdershond roet in het eten gooien…

In de tweede aflevering herkennen studenten Daan en Marrie elkaar in het verdriet van hun jeugd. Nofar is een romanticus die precies weet wat ze zoekt en Angela biecht tegenover haar date, chef-kok Buck, op dat ze echt niet kan koken. Je begrijpt: First Dates wordt onze hoop in bange dagen.

Beeld: BNNVARA.