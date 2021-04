Laura en Roy raken niet uitgepraat over one wipers tijdens hun eerste date

Tijdens de eerste date van Laura en Roy in het ‘First Dates’-restaurant, zijn de twee alle schaamte voorbij. Net voor het moment van betalen neemt het gesprek dan ook een bijzondere wending.

Alhoewel Roy niet het type man is waar Laura normaal op af zou stappen, klikt het vanaf het eerste moment goed tussen de twee.

Foute mannen meter

Misschien heb je Laura (28) al eens voorbij zien komen op TikTok. Daar plaatst ze filmpjes waarin ze ons haarfijn uitlegt hoe haar dateleven in elkaar zit. Foute mannen, die trekt ze volgens zichzelf aan. ‘Ik heb vooral gedate met hele foute mannen. Mannen die zeggen dat ze geen kinderen hebben en niet getrouwd zijn. Uiteindelijk kom je erachter dat ze wel getrouwd zijn en kinderen hebben. Dat is eigenlijk al drie keer gebeurd.’ Ondanks Laura sceptisch is, is ze haar vertrouwen in de liefde nog niet helemaal kwijt en waagt ze een poging aan het ‘First Dates’-restaurant waar ze Roy treft. De 36-jarige man is al snel enthousiast, volgens hem is Laura zelfs een beetje out of his league.

Open boek

Eenmaal aangeschoven, schromen de twee niet om alles over zichzelf te vertellen. Zo praat Laura over haar vele allergieën en vertelt Roy dat ie een lichte vorm van Gilles de la Tourettes heeft. Wanneer Laura trots meldt dat ze een ‘schijt aan alles mentaliteit’ heeft, kan het enthousiasme van Roy niet meer op.

One wiper

Een letterlijke ‘schijt aan alles mentaliteit’, want al snel gaat het gesprek over nummer 2. Het stel komt tot de conclusie dat je jezelf gelukkig mag prijzen als je een one wiper aantreft op het toilet. ‘Je gaat poepen, pakt een stukje papier, je wiped en er zit niks aan. Dan heb je dus gewoon schoon gepoept. Dat zijn de geluksmomentjes waar je voor moet leven.’

Twitter

Hoewel Roy en Laura er geen moeite mee hebben om op hun eerste date het over poepen te hebben, zijn de meningen er bij de twitteraars over verdeeld:

Poep en wc papier…one wiper??

Heb r schijt aan dus ga t gewoon zeggen : er gaat een wereld voor me open ! De afveegwereld of hoe noem je t het? #FirstDates — Daan (@daantjeRdam) April 5, 2021

One wipe en one swipe, toch geen match… #FirstDates — Work of Ard (@ardvdw2) April 5, 2021

En nu even lekker samen poepen. Op zijn Belgisch dan.#FirstDates — Captain Cat (@captncd) April 5, 2021

Hij heeft goed gegeten. En NEE, ik wil niet weten hoe het eruit komt. #firstdates — K 💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥 (@killmymusic) April 5, 2021

Poep en pies doen het altijd goed op een eerste date #firstdates — Linda (@Lindaatje22) April 5, 2021

Echt….praten over poepen op je firstdate Nee. 🤮#firstdates — A. Keeper (@JacqR2) April 5, 2021

Bron: NPO | Beeld: Still