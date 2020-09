Eind oktober, wanneer de herfst zich op zijn hoogtepunt bevindt en wij langzaam in ons coconnetje kruipen, is er aan motivatie om fit te blijven geen gebrek. Dan gaat namelijk ‘Fitness Diaries’ van start. Een dagboek waarin vier fitgirls, waaronder Fajah Lourens, alle ups en downs achter hun fitte levensstijl laten zien.

Fajah Lourens (39), Roos Forman (26), Lindsey van der Hoeven (27) en Evelien van der Pelt (31) delen álles in Fitness Diaries; hun gezonde en natuurlijk fitte levensstijl, inclusief alle ups en óók alle downs. Net zoals in een echt dagboek.

Fitness Diaries

Ze filmen alles zelf, zonder filter. De vier, stuk voor stuk volledig gefocust op sport, laten zien dat het bestaan van een fitgirl hard werken is. Of het nou gaat om het runnen van een fitnessbedrijf of elke dag bezig zijn met bodybuilding, spiritualiteit of body positivity. Ze moeten er soms veel voor doen en laten, maar ze krijgen er ook heel veel voor terug. Vanuit een wereld die zowel glamoreus als eenzaam kan zijn, delen zij hun belevenissen.

My killer body imperium

“Ik heb een heel fijn leven, maar ik deel graag de ongefilterde versie van mijn leven om te laten zien dat ook ik hard moet werken om mijn doelen te bereiken”, aldus Fajah over haar deelname. Het 39-jarige brein achter Mykillerbodymotivation (MKBM) is volop aan het bouwen aan haar fitness imperium, dat steeds meer wordt uitgebreid. Wat vijf jaar geleden begon met een webshop en een eigen MKBM-lijn in supplementen, sportattributen en kleding rolt dit jaar uit naar de distributie van de grootste retailers van Nederland en Duitsland. Zo lanceerde ze gisteren haar ‘killerbodyfood’ met proteïne drankjes en repen. Op 7 januari komt haar bestseller ‘Het Killerbody Dieet’ na 5 jaar opnieuw uit als jubileum editie met daarin de oplossing voor het terugvallen na een dieet.



‘Sport, voeding en mindset is key’

Maar ook de andere fitgirls zijn druk, druk, druk. Zo is er Roos, die van kleins af aan altijd al wat voller was. Ze keek op tegen alle fitgirls op Instagram, totdat ze een aantal van hen ontmoette op de Fitnessbeurs. Toen veranderde haar idee van deze meiden. Zij waren net zoals zij gewone mensen zonder filter of photoshop. Vanaf dat moment begon haar zelfacceptatie. Ze wilde meer leren over sport en voeding, want de combinatie van sport, voeding en mindset is key. Nu is Roos eigenaar van de sportschool ‘Fitroosje’ in Ridderkerk, is ze voedingsdeskundige en groot voorvechter van body positivity.

En dan is er Lindsey. Vroeger een onzeker, schuchter meisje, maar inmiddels heeft ze zich ontpopt tot succesvolle fitness babe. Ze is de winnaar van de FHM Fitgirl award in 2020 en leidt een echte luxe nomadenbestaan. Van Bali tot Mexico en van Los Angeles tot Ibiza, Lindsey vliegt overal naar toe voor fotoshoots van mode- en sportkleding. Dat ziet er cool uit, maar Lindsey wil op de lange termijn haar vluchtige leven van een influencer inruilen voor een leven als ‘happiness coach’.

Bodybuilding in the building

De vierde van het fitgirl kwartet is Evelien. Evelien groeide op in een streng christelijk gezin, waarin sporten niet wenselijk was. Maar toen zij haar eigen keuzes kon maken, veranderde dit al snel. Nu is ze al ruim 12 jaar actief in de sport en fitness. Ze coacht mensen om fitter te worden via haar eigen bedrijf ‘EVP Coaching’ en heeft daarnaast haar eigen app ‘Fit with Evelien’. Ook doet Evelien veel modellenwerk, maar het allerleukste vindt zij bodybuilding. In 2012 deed zij voor het eerst mee aan een wedstrijd en nu doet ze al een aantal jaar mee aan de ‘World Beauty Fitness & Fashion’ in de categorie ‘Pro Diva Fitness’.

Fit de herfst door

Kortom, aan inspiratie voor een fitte najaar geen gebrek. Fitness Diaries is vanaf 23 oktober te zien op Dplay.